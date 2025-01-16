Несколько приговоров наведут порядок. Юрист объяснил, почему ТЦК не наказывают за "бусификацию"

Задерживать гражданина могут только полиция, но не работники ТЦК, говорит Ростислав Кравец

Государственное бюро расследований (ГБР) должно расследовать случаи избиения, задержания и незаконной мобилизации граждан военнослужащими терцентров комплектования (ТЦК) и соцподдержки. В противном случае безнаказанность порождает следующие факты насилия в отношении гражданских лиц.

Об этом "Телеграфу" рассказал известный адвокат Ростислав Кравец. Он объяснил, чем завершаются дела по т.н. "бусификации".

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По его словам, люди не доводят ситуацию до логического завершения.

– Если человека отпускают, то никто почему-то не обращается в ГБР, не требует от ГБР расследования, на каком основании его туда доставили, – говорит юрист. – Задерживать человека может только полиция. Если вы не хотите никуда ехать, полиция должна составить протокол об админзадержании.

А ведь мы видим, что людей ногами забивают, бьют, заламывают, бросают… Это похищение человека. Это превышение служебных полномочий. Во время действия военного положения предусмотрено лишение свободы для военных сроком от 8 до 12 лет. Хоть один приговор видели? Каждый день мы видим эти видео и никакого приговора нет, – отмечает Ростислав Кравец.

По его словам, из-за того, что эта безнаказанность приобрела космические масштабы, так и происходит.

– Были бы один-два приговора и, я думаю, сразу был бы порядок в Украине, – говорит он. Первую причину, почему ГБР не реагирует на такие случаи, он видит в отсутствии политической воли.

– Вторая ситуация – отсутствие военной юстиции. Вопросы, связанные с военными, должны решаться исключительно военными судами и прокурорами. А у нас нет военной прокуратуры. У нас есть прокуратура в оборонной сфере. Военная прокуратура в 2019 году была, а благодаря нашим активистам, ликвидирована, – подытожил юрист.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", законно ли военнослужащим ТЦК закрывать лицо масками.