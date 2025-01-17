Может ли сын получить отсрочку, если у отца или матери инвалидность третьей группы

В ТЦК нужно доказать факт ухода

В Украине идет общая мобилизация, которая предусматривает вручение повесток военнообязанным. Однако некоторые категории граждан имеют право на отсрочку от призыва.

Юристы компании "INSEININ" объяснили, могут ли получить отсрочку мужчины, у которых отец или мать с инвалидностью III группы. Согласно п.9 ч.1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", сын может получить отсрочку только при оформлении постоянного постороннего ухода за таким родственником.

Для этого необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с заявлением и предоставить документ, подтверждающий факт ухода.

Для оформления отсрочки необходимо подать в ТЦК и СП следующие документы:

копию медицинского заключения МСЭК об инвалидности матери или заключение ВКК о необходимости ухода;

документы, подтверждающие осуществление ухода (акт или заключение социальных служб о назначении сиделщиком с компенсацией);

свидетельство о рождении.

Относительно наличия других родственников у матери с инвалидностью III группы закон позволяет получить отсрочку при условии, что именно сын осуществляет уход и предоставляет соответствующие подтверждающие документы. Наличие других родственников не влияет на право на отсрочку, если обязанность по уходу выполняет военнообязанный сын.

Напоминаем, военнообязанные, у которых супруга с инвалидностью (в частности III группы), могут претендовать на освобождение от призыва. Отсрочку предоставляют в случае надлежащего оформления документов.

Чтобы получить отсрочку, военнообязанный должен обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки и представить следующие документы:

свидетельство о браке для подтверждения родственных отношений;

медицинские документы, подтверждающие инвалидность партнера, в частности, справку медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) с указанием диагноза и группы инвалидности.

Следует отметить, что после подачи документов военнообязанный не подлежит призыву на военную службу, поскольку его увольняют на основании законодательства о мобилизации. Важно, что такие лица также не должны проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) .

Ранее "Телеграф" писал, что в феврале украинцам нужно обновить отсрочку от мобилизации. Для продления отсрочки нужно подавать тот же пакет документов, что и при оформлении.