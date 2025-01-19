В Киеве и ряде областей прозвучали взрывы: детали ночной атаки 19 января

В столице и других регионах Украины были слышны взрывы

В ночь на 19 января российская армия атаковала Украину беспилотными летательными аппаратами "Шахед" — в Киеве и ряде регионов страны были слышны взрывы, также работали силы ПВО.

О взрывах в Киеве сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Это случилось еще в 00:17. Он призвал жителей Киева оставаться в укрытиях.

До этого в Киевской областной военной администрации также подтвердили атаку БПЛА в регионе.

По данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, российская армия атаковала беспилотниками Черниговскую, Полтавскую, Харьковскую, Житомирскую, Киевскую, Сумскую, Черкасскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Хмельницкую, Ровенскую и еще несколько областей Украины.

В 7:17 Киевская областная военная администрация вновь сообщила об атаке БПЛА на регион. Жителей области призвали оставаться в укрытиях, не снимать "работу" сил ПВО и не брезговать правилами безопасности.

Население призвали оставаться в укрытиях до "отбоя" воздушной тревоги.

Напомним, 16 января в центре Киева снова раздались взрывы в результате очередной воздушной атаки. По предварительной информации, Россия атаковала столицу Украины беспилотником типа "Пародия" — специальным дроном-имитатором, предназначенным для отвлечения систем ПВО.