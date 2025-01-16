Над Киевом сбили редкий российский дрон-реплику: обломки упали на авто (видео)

Такие дроны являются более качественным аналогом "Герберы"

В центре Киева снова раздались взрывы в результате очередной воздушной атаки. По предварительной информации, Россия атаковала столицу Украины беспилотником типа "Пародия" — специальным дроном-имитатором, предназначенным для отвлечения систем ПВО.

По сообщению городского головы Виталия Кличко, обломки сбитого беспилотника упали в Соломенском районе, повредив легковой автомобиль. В частности, был разрушен двигатель и частично поврежден салон транспортного средства. К счастью, пожар не возник, а пострадавших нет.

"Пародия" является более совершенной версией другого русского дрона-имитатора "Гербера". В отличие от пенопластовой "Герберы", "Пародия" изготовлена из фанеры и имеет высокое качество производства. Главной особенностью этого беспилотника является линза Люнеберга — специальный шар, частично покрытый фольгой, отражающий радиолокационные сигналы. Благодаря этому небольшой дрон на экранах радаров выглядит как гораздо больший "Шахед".

По данным Командования Воздушных сил ВСУ, во время массированных атак до 50% запущенных российских дронов могут быть такими имитаторами. Электроника обоих типов дронов-имитаторов состоит из доступных гражданских компонентов. Например, стоимость электронного оборудования "Гербери" не превышает 200 долларов США.

Также ранее "Телеграф" писал о том, что по Харькову ударил редкий русский дрон. Он имеет неустойчивую навигацию и собран, грубо говоря, "на колене".