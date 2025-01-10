Опасный дрон из хлама кошмарит Харьков: что известно о российском БПЛА "Молния" (фото)

Дрон опасен, поскольку несет боевой заряд

Харьков неоднократно кошмарили российские новые беспилотники под названием "Молния". Их эффективность остается на уровне – попадает только один из восьми.

Так, во время воздушной тревоги в Харькове 9 января над городом был зафиксирован вражеский беспилотник "Молния". Он кружил над Салтовским районом. Информация об этом была опубликована в местном Telegram-канале. Спустя несколько минут было сообщено, что беспилотник больше не отслеживается.

Стоит отметить, что этот БПЛА фиксируют уже не в первый раз. За несколько дней до этого руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов в комментарии "Суспильному" сказал, что россияне испытывают свое новое оружие — "Молния-1" (модификация). Дрон создан практически из хлама, однако все равно он опасен, потому что несет боевой заряд.

Что известно о БПЛА "Молния"

Руководитель отдела маркетинга компании Airlogix, которая создает беспилотные авиационные комплексы Gor, говорит, что россияне часто применяют БПЛА "Молния" на Северском направлении и в Часовом Яру. Об этом пишет "Фокус".

Для производства "Молнии" россияне используют самую дешевую китайскую электронику. Корпуса в этом беспилотнике сделаны из фанеры, шпона, пенопласта и 18-миллиметровых алюминиевых труб. Чтобы собрать этот аппарат понадобится примерно два часа.

Дрон оснащен системой автопилота с квадрокоптера и не имеет GPS-модуля, поэтому управляется оператором исключительно вручную.

Характеристики:

тип – FPV-крыло,

размах крыла – 1140 сантиметров,

хорда – 200 сантиметров,

батарея – 5 000 мАч Li Ion,

связь — ERLS (такая же, как и на FPV),

полезная нагрузка – 3 – 5 килограмма,

дальность – 20 – 40 километров,

скорость – 20 – 25 метров в секунду,

максимальная высота – 3 километра,

модификации – "Молния-1" – с одним двигателем, "Молния-2" с двумя двигателями,

примерная стоимость производства – около 300 долларов.

Их эффективность остается на уровне – попадает только один из восьми. Локотков считает, что "Молния" более опасна из-за высокой скорости и большей дальности полета, но не достигает уровня "Ланцета".

БПЛА "Молния"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 21 декабря россияне ударили беспилотником типа "шахед" по многоэтажке в одном из районов Харькова.