Опасный дрон из хлама кошмарит Харьков: что известно о российском БПЛА "Молния" (фото)
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Дрон опасен, поскольку несет боевой заряд
Харьков неоднократно кошмарили российские новые беспилотники под названием "Молния". Их эффективность остается на уровне – попадает только один из восьми.
Так, во время воздушной тревоги в Харькове 9 января над городом был зафиксирован вражеский беспилотник "Молния". Он кружил над Салтовским районом. Информация об этом была опубликована в местном Telegram-канале. Спустя несколько минут было сообщено, что беспилотник больше не отслеживается.
Стоит отметить, что этот БПЛА фиксируют уже не в первый раз. За несколько дней до этого руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов в комментарии "Суспильному" сказал, что россияне испытывают свое новое оружие — "Молния-1" (модификация). Дрон создан практически из хлама, однако все равно он опасен, потому что несет боевой заряд.
Что известно о БПЛА "Молния"
Руководитель отдела маркетинга компании Airlogix, которая создает беспилотные авиационные комплексы Gor, говорит, что россияне часто применяют БПЛА "Молния" на Северском направлении и в Часовом Яру. Об этом пишет "Фокус".
Для производства "Молнии" россияне используют самую дешевую китайскую электронику. Корпуса в этом беспилотнике сделаны из фанеры, шпона, пенопласта и 18-миллиметровых алюминиевых труб. Чтобы собрать этот аппарат понадобится примерно два часа.
Дрон оснащен системой автопилота с квадрокоптера и не имеет GPS-модуля, поэтому управляется оператором исключительно вручную.
Характеристики:
- тип – FPV-крыло,
- размах крыла – 1140 сантиметров,
- хорда – 200 сантиметров,
- батарея – 5 000 мАч Li Ion,
- связь — ERLS (такая же, как и на FPV),
- полезная нагрузка – 3 – 5 килограмма,
- дальность – 20 – 40 километров,
- скорость – 20 – 25 метров в секунду,
- максимальная высота – 3 километра,
- модификации – "Молния-1" – с одним двигателем, "Молния-2" с двумя двигателями,
- примерная стоимость производства – около 300 долларов.
Их эффективность остается на уровне – попадает только один из восьми. Локотков считает, что "Молния" более опасна из-за высокой скорости и большей дальности полета, но не достигает уровня "Ланцета".
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 21 декабря россияне ударили беспилотником типа "шахед" по многоэтажке в одном из районов Харькова.