Укр

Опасный дрон из хлама кошмарит Харьков: что известно о российском БПЛА "Молния" (фото)

Автор
Анастасия Мокрик
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Россияне запускают по Украине дроны "Молния"
Россияне запускают по Украине дроны "Молния". Фото Коллаж "Телеграфа"

Дрон опасен, поскольку несет боевой заряд

Харьков неоднократно кошмарили российские новые беспилотники под названием "Молния". Их эффективность остается на уровне – попадает только один из восьми.

Так, во время воздушной тревоги в Харькове 9 января над городом был зафиксирован вражеский беспилотник "Молния". Он кружил над Салтовским районом. Информация об этом была опубликована в местном Telegram-канале. Спустя несколько минут было сообщено, что беспилотник больше не отслеживается.

Стоит отметить, что этот БПЛА фиксируют уже не в первый раз. За несколько дней до этого руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов в комментарии "Суспильному" сказал, что россияне испытывают свое новое оружие — "Молния-1" (модификация). Дрон создан практически из хлама, однако все равно он опасен, потому что несет боевой заряд.

Что известно о БПЛА "Молния"

Руководитель отдела маркетинга компании Airlogix, которая создает беспилотные авиационные комплексы Gor, говорит, что россияне часто применяют БПЛА "Молния" на Северском направлении и в Часовом Яру. Об этом пишет "Фокус".

Для производства "Молнии" россияне используют самую дешевую китайскую электронику. Корпуса в этом беспилотнике сделаны из фанеры, шпона, пенопласта и 18-миллиметровых алюминиевых труб. Чтобы собрать этот аппарат понадобится примерно два часа.

Дрон оснащен системой автопилота с квадрокоптера и не имеет GPS-модуля, поэтому управляется оператором исключительно вручную.

Характеристики:

  • тип – FPV-крыло,
  • размах крыла – 1140 сантиметров,
  • хорда – 200 сантиметров,
  • батарея – 5 000 мАч Li Ion,
  • связь — ERLS (такая же, как и на FPV),
  • полезная нагрузка – 3 – 5 килограмма,
  • дальность – 20 – 40 километров,
  • скорость – 20 – 25 метров в секунду,
  • максимальная высота – 3 километра,
  • модификации – "Молния-1" – с одним двигателем, "Молния-2" с двумя двигателями,
  • примерная стоимость производства – около 300 долларов.

Их эффективность остается на уровне – попадает только один из восьми. Локотков считает, что "Молния" более опасна из-за высокой скорости и большей дальности полета, но не достигает уровня "Ланцета".

БПЛА "Молния"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 21 декабря россияне ударили беспилотником типа "шахед" по многоэтажке в одном из районов Харькова.

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#Украина #Харьков #Россия #Молния #Дрон