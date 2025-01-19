У Києві та низці областей пролунали вибухи: деталі нічної атаки 19 січня

У столиці та інших регіонах України було чути вибухи

У ніч на 19 січня російська армія атакувала Україну безпілотними літальними апаратами "Шахед" — у Києві та низці регіонів країни були чутні вибухи, також працювали сили ППО.

Про вибухи у Києві повідомив мер української столиці Віталій Кличко. Це трапилося ще о 00:17. Він закликав мешканців Києва залишатися у укриттях.

До цього у Київській обласній військовій адміністрації також підтвердили атаку БПЛА у регіоні.

За даними Повітряних сил Збройних сил України, російська армія атакувала безпілотниками Чернігівську, Полтавську, Харківську, Житомирську, Київську, Сумську, Черкаську, Дніпропетровську, Запорізьку, Хмельницьку, Рівненську та ще кілька областей України.

О 7:17 Київська обласна військова адміністрація знову повідомила про атаку БПЛА на регіон. Жителів області закликали залишатися в укриттях, не знімати "роботу" сил ППО та не гидувати правилами безпеки.

Населення закликали залишатися у укриттях до "відбою" повітряної тривоги.

Нагадаємо, 16 січня у центрі Києва знову пролунали вибухи внаслідок чергової повітряної атаки. За попередньою інформацією, Росія атакувала столицю України безпілотником типу "Пародія" — спеціальним дроном-імітатором, призначеним для відволікання систем ППО.