Почти весна: чего ждать от погоды 21-23 января

Погода будет вовсе не зимней

До конца января погода в Украине будет аномально теплой, хотя периодически ее будут портить осадки. Впрочем, в период с 21 по 23 января будет относительно сухо

Об этом "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, в этот период в разных уголках нашей страны можно ожидать очень неравномерное распределение температур.

По его словам с 21 по 23 января в Карпатах, а также на севере, в центре и на востоке ночью можно ждать от -1 до -6 градусов мороза ночью, в то время как днем столбики термометров поднимутся до 0.

В остальной части страны стоит ждать от -1 до +4 ночью и от +2 до +7 днем. В Крыму и некоторых южных областях воздух может прогреться до +9 градусов.

Тенденция к потеплению будет сохраняться по меньшей мере до конца месяца, а в последние дни января и вовсе можно будет увидеть +10…+15 градусов днем.

Подобную картину также показывает прогноз Укргидрометцентра, хотя там и допускают выпадения небольших осадков 22 и 23 января.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что погода в Украине скоро испортится. Синоптики уже назвали области, где будет неприятнее всего.