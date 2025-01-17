Умер легендарный футболист "Ман Юнайтед", выигравший "Золотой мяч"

Не стало легенды британского футбола

В пятницу, 17 января, в возрасте 84 лет не стало великого шотландского футболиста Дениса Лоу. К слову, в январе скончался известный украинский футболист и тренер Виктор Насташевский.

О смерти Лоу сообщает пресс-служба Красных Дьяволов в соцсети Х. Денис оставил весомый след в истории британского футбола.

Денис, который выступал на позиции нападающего, успел поиграть за "Хаддерсфилд Таун", "Ман Сити", "Торино" и "Ман Юнайтед". Именно в Юнайтед Лоу достиг своих наибольших успехов. Играя в связке с величайшими футболистами МЮ Бобби Чарльтоном и Джорджем Бестом, он завоевал два титула чемпиона Англии, Кубок Англии и Кубок европейских чемпионов, а также стал единственным шотландским футболистом в истории, удостоившимся "Золотого мяча".

Лоу сыграл 55 матчей за сборную Шотландии и забил 30 голов. Этот результат сделал его лучшим (наряду с Кенни Далглишем) бомбардиром национальной команды за всю историю.

Напомним, в 2024 году не стало Михаила Фоменко, бывшего футболиста "Динамо" и экс-тренера сборной Украины по футболу. В июле 2023 года он сообщал, что лечится от онкологии.