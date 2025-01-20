Вопросы мигрантов, энергетики и климата. Какие изменения ожидают США после инаугурации Трампа

Трамп планирует радикальные изменения для США

Отмена почти сотни указов экспрезидента США Джо Байдена будущим главой штатов Дональдом Трампом будет включать и изменение стратегии по границе с Мексикой.

Об этом пишет The Telegraf. Отмечается, что руководить этим будет будущий глава пограничной службы Том Хоман, неоднократно обещавший положить конец принципу "поймал-отпустил".

То есть, по этому принципу нелегальных мигрантов отпускали, а не задерживали на время ведения следствия и суда. Будущий пакет мер — кардинальные изменения иммиграционной политики. Это, в свою очередь, начнет репрессии в сфере иммиграции, которые будут иметь последствия для людей во всей стране.

Кроме вопроса мигрантов из Мексики, Трамп будет серьезно направлять внимание на энергетику США на законодательном уровне. Как писал Bloomberg, он объявит чрезвычайное положение в энергетике. Президент США готов привлечь чрезвычайные возможности в рамках собственного плана по стимулированию внутреннего производства энергии. Он намерен отменить решение президента Джо Байдена по борьбе с изменением климата.

Поговаривают, что он может ограничить бурение нефтяных скважин в Арктике, выход из Парижской договоренности по климату, которая должна замедлить темпы глобального потепления, и предоставить налоговые стимулы для электромобилей. В частности, отменить налоговые льготы в размере 7,5 тысячи долларов.

К тому же 47-й президент нацелится и на политику федерального правительства по разнообразию и привлечению предыдущей администрации.

Отметим, что уже опубликована карта мер безопасности во время инаугурации Трампа и перекрытия периметра вокруг Белого дома. Церемония пройдет 20 января в Вашингтоне. Мероприятие будет проходить в помещении из-за аномально низких температур в столице.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда и где можно посмотреть онлайн-трансляцию инаугурации Трампа на украинском.