Когда мобилизованному мужчине можно обжаловать условия военной службы

Мобилизированные граждане могут обжаловать условия прохождения службы

Мобилизированные военнообязанные в Украине могут оспорить условия прохождения службы. Юрист объяснил, когда это можно сделать.

Мужчины, которых не устраивают условия прохождения военной службы или они не соответствуют законодательству или их права нарушают, могут обжаловать это. Об этом рассказал юрист Дмитрий Франчук в комментарии "РБК-Украина".

Когда военные могут оспорить условия прохождения службы

Нарушение норм законодательства:

ненадлежащие условия проживания, питания или медицинского обеспечения;

назначение на должность или задачи, не соответствующие квалификации или состоянию здоровья;

неправомерный перевод в другое подразделение.

Нарушение прав:

отсутствие времени для отдыха;

несоблюдение законных социальных гарантий (зарплата, компенсации и т.п.);

принуждение к выполнению противоречащих закону задач.

Угроза жизни или здоровью:

отказ в оказании медицинской помощи;

вовлечение в опасные задачи без соответствующего обеспечения.

Ранее "Телеграф" писал о том, что делать в случае принудительной мобилизации.