"Интерпайп" экспортирует 83% производимой продукции

"Интерпайп" доказывает, что может вовремя поставлять на европейский рынок высококачественный продукт

Экспорт продукции в структуре продаж украинской промышленной компании "Интерпайп" составляет почти 83%. Такие данные сообщил директор дивизиона железнодорожной продукции "Интерпайп" Александр Гарькавый во время работы Украинского дома в Давосе, который проходит в рамках Всемирного экономического форума.

По словам Гарькавого, сейчас внутренним рынком компании является Европа. Именно туда отправляют почти 50% продукции украинского производителя, сообщает ЦТС.

"Если посмотреть на наших покупателей, то среди них есть такие вагоностроительные гиганты, как Siemens, Alstom, Greenbrier, Tatravagonka. Практически, все крупные железнодорожные операторы работают с нами. Мы имеем возможность поставлять им свою продукцию, и мы это делаем", — отметил представитель компании "Интерпайп". По его словам, каждое второе-третье колесо на грузовых вагонах в Европе сейчас сделано на мощностях этой промышленной компании.

Во время Украинского дома в Давосе Александр Гарькавый принял участие в дискуссии "Лидерство, конкурентоспособность, устойчивость: истории успеха ведущих инвесторов и предприятий Украины". На этой рабочей панели организаторы сосредоточили внимание на достижениях предприятий, осуществляющих инвестиции во время войны. Говорили также о планах на ближайшее расширение и послевоенные амбиции.

"Война должна закончиться как можно скорее, но мы не можем себе позволить прекратить инвестировать, — отметил директор дивизиона железнодорожной продукции "Интерпайп". — Наши клиенты — частные компании в Евросоюзе и США. Они имеют запрос на новую, более технологичную продукцию. Поэтому и нам нужно адаптироваться, и адаптировать наши продукты".

Уже во время войны "Интерпайп" реализовал инвестицию, размером несколько десятков миллионов долларов США в проект на трубном заводе в Никополе, который официально признан зоной боевых действий из-за того, что город расположен в 7 км от оккупированного Энергодара.

"Интерпайп" доказывает, что может вовремя поставлять на европейский рынок высококачественный продукт, уверяет директор дивизиона железнодорожной продукции. "Верьте в нас, верьте, в украинские компании и верьте в Украину", — подчеркнул он.