"Інтерпайп" експортує 83% виробленої продукції

"Інтерпайп" доводить, що може вчасно постачати на європейський ринок високоякісний продукт

Експорт продукції у структурі продажів української промислової компанії "Інтерпайп" складає майже 83%. Такі дані повідомив директор дивізіону залізничної продукції "Інтерпайп" Олександр Гарькавий під час роботи Українського дому в Давосі, який проходить у рамках Всесвітнього економічного форуму.

За словами Гарькавого, нині внутрішнім ринком компанії є Європа. Саме туди відправляють майже 50% продукції українського виробника, повідомляє ЦТС.

"Якщо подивитися на наших покупців, то серед них є такі вагонобудівні гіганти, як Siemens, Alstom, Greenbrier, Tatravagonka. Практично, всі великі залізничні оператори працюють із нами. Ми маємо можливість постачати їм свою продукцію, і ми це робимо", — зауважив представник компанії "Інтерпайп". За його словами, кожне друге-третє колесо на вантажних вагонах у Європі нині зроблене на потужностях цієї промислової компанії.

Під час Українського дому в Давосі Олександр Гарькавий взяв участь у дискусії "Лідерство, конкурентоспроможність, стійкість: історії успіху провідних інвесторів та підприємств України". На цій робочій панелі організатори зосередили увагу на досягненнях підприємств, які здійснюють інвестиції під час війни. Говорили також про плани на найближче розширення та післявоєнні амбіції.

"Війна має закінчитися якомога скоріше, але ми не можемо собі дозволити припинити інвестувати, — зауважив директор дивізіону залізничної продукції "Інтерпайп". — Наші клієнти — приватні компанії у Євросоюзі та США. Вони мають запит на нову, більш технологічну продукцію. Тому і нам потрібно адаптуватися, і адаптувати наші продукти".

Уже під час війни "Інтерпайп" реалізував інвестицію, розміром кілька десятків мільйонів доларів США у проект на трубному заводі в Нікополі, який офіційно визнано зоною бойових дій через те, що місто розташоване за 7 км від окупованого Енергодару.

"Інтерпайп" доводить що може вчасно постачати на європейський ринок високоякісний продукт, запевняє директор дивізіону залізничної продукції. "Вірте в нас, вірте, в українські компанії і вірте в Україну", — наголосив він.