Вы будете удивлены, как на украинском ласково можно называть "бабу"

Учите украинский вместе с "Телеграфом"

Украинцы, в отличие от россиян с теплом и уважением, относятся к близким. Украинский язык предлагает множество благозвучных названий для одного из самых родных людей — бабушки.

"Телеграф" расскажет, как на украинском будет "бабушка", ссылаясь на Словарь украинского языка. Стоит отметить, что в обиходе мы очень часто слышим слово "бабушка".

Оно хоть и стало привычным для многих украинцев, но это суржик.

Вы неоднократно могли слышать такие фразы: "Моя бабушка найкраща", "Мені бабушка приготувала на обід смачний супчик", "Моя бабушка любить дивитися серіали", або навіть "Якась бабушка продавала квіти біля нашого будинку, то я всі букети в неї купила". Однако, если вы хотите использовать красивый и красивый украинский язык, стоит отказаться от этого варианта.

Варианты замены

Однако в украинском языке существует множество прекрасных слов, заменяющих слово "бабушка". Одним из самых распространенных вариантов является "бабушка" — более нежная форма от "баба".

В словаре украинского языка можно найти следующее объяснение : "бабуся — це пестливий варіант слова баба". Употребляя "бабушка", вы выражаете не только уважение, но и теплоту, нежность в отношении этого дорогого человека.

- Чи воли, бабусю, говорять?.. — питає Чіпка в Оришки" (Панас Мирний, 1954),

"Взяла зілля, поклонилась: — Спасибі, бабусю!" (Тарас Шевченко, 1951).

Еще одним вариантом является слово "баба". Это слово тоже вполне допустимо, и в толковом словаре можно найти значение: "баба — мати батька чи матері" або "стара жінка". Однако, по сравнению с "бабушкой", оно может иметь менее кроткий оттенок.

"Був собі дід та баба. З давнього давна, у гаї над ставом, Удвох собі на хуторі жили" (Тарас Шевченко, 1951),

"Баба глянула на Горпину, і в старих очах заграв жаль" (Панас Мирний, 1954).

Однако на этом не стоит останавливаться, ведь украинский язык предлагает и другие благозвучные варианты. Например, можно использовать такие слова, как: бабка, бабунця, бабуня, бабусенька, бабусечка, бабця.

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