Не Даня и не Бодя: как правильно сокращать популярные мужские имена на украинском

Говорим правильно на украинском!

Сокращать мужские имена в украинском языке можно по-разному, но не все популярные формы правильны. Привычные для многих "Даня", "Бодя" или "Андрей" оказались несвойственными нашему языку.

Зато у украинского есть собственные благозвучные варианты, которые использовались испокон веков. Об этом известная филолог Ольга Васильева написала в Facebook.

Самые распространенные мужские имена имеют исконно украинские формы. Вместо Саши следует употреблять Сашко или Санько, вместо Андрея — Андрійко или Андрусь, а Даню лучше называть Данилком или Даньком.

В нашем языке также есть правильные соответствия для многих других имен: Михайлик или Мишко вместо Миши, Юрко или Юрчик вместо Юры, Петрик или Петрусь вместо Пети. Василия правильно называть Васильком или Васьком, а не Васей.

На Полесье давно различали женские и мужские формы имен. Например, Васьо – так обращались к мужчине, а Вася – к женщине. Суффикс -ко в украинских именах имеет тысячелетнюю историю: такие формы, как Степко, Михалько, Марко, можно увидеть на граффити Софии Киевской конца XI века.

Филолог также напоминает о правильных формах других популярных имен: Романко или Ромась вместо Рома, Артемко вместо Тема, Богданко или Богдась вместо Боди, Володько вместо Вовы, Сергійко вместо Сережи.

Важно помнить, что в украинских именах нет суффикса -ик. Поэтому неправильно употреблять такие формы как Толик, Виталик или Славик. Вместо этого следует использовать Толик, Вітась и Славко соответственно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как правильно обращаться на украинском языке к Олегу — Олегу или Олеже? Известная филолог дала ответ.