В Днепре прогремели мощные взрывы во время тревоги

Во время тревог украинцев призывают находиться в укрытиях

Сразу после шести часов во вторник, 21 января, раздался мощный взрыв в Днепре. Это произошло во время объявленной воздушной тревоги. Через некоторое время произошел повторный взрыв.

О взрывах в Днепре сообщил корреспондент "Телеграфа". Перед ними воздушные силы Украины предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока и призвали жителей Днепра пройти в укрытие. По состоянию на 6:14 карта воздушных тревог выглядела так:

Как рассказывал "Телеграф", в России в ночь на 21 января Смоленская область была атакована беспилотниками. В городе были слышны сильные взрывы, есть несколько пожаров после попадания БПЛА, российская противовоздушная оборона пыталась сбить дроны и подбила собственную многоэтажку. В сети появились видео.

Мы также писали, что на днях в Днепре во время воздушной тревоги подростки могли устроить взрыв в одном из укрытий города. В этот же день в городе дети решили подражать трендам из сети и испугать жителей взрывами. Не остановило их и то, что в Украине действует запрет на применение пиротехники.