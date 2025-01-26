Прильоти в Харкові та Сумах: що відомо про нічну атаку БПЛА по Україні

Тривога все ще продовжується в кількох областях

У ніч проти 26 січня росіяни атакували Україну безпілотними літальними апаратами. У низці міст пролунали вибухи, у тому числі й у Харкові, де внаслідок обстрілу було пошкоджено будинок.

Інформація про це було повідомлено у моніторингових Telegram-каналах, а також у Повітряних силах України. Зазначається, що ворог запускав БПЛА різними областями ще починаючи з вечора 25 січня.

Де лунали вибухи

Одеська область (Вілково);

Дніпропетровська область;

Харківська область;

Харків;

Полтавська область (Гадяч);

Суми;

Вінницька область;

Старокостянтинів у Хмельницькій області;

Житомирська область;

Подробиці атаки

Росіяни запускали дрони у бік Київської, Сумської, Черкаської, Дніпропетровської, Харківської, Чернігівської, Житомирської, Хмельницької областей.

За інформацією Повітряних Сил, станом на 06:15 було зафіксовано ворожого безпілотника у бік Старокостянтинова. А о 06:24 у місті пролунали вибухи.

Карта повітряних тривог станом на 06:26

Удар по Харкову

У Харкові за ніч пролунало кілька вибухів. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що один з ударів припав на приватну будівлю в Основ’янському районі міста. За попередньою інформацією, пошкоджено вікна, дах та частину будівлі. На щастя, інформації щодо постраждалих немає.

За словами міського голови, профільні служби вже працюють на місці: обстежують ушкодження та надають необхідну допомогу.

Удар по Сумах

Внаслідок двох вибухів пошкоджено будівлю однієї з установ системи освіти, багатоквартирний будинок та адміністративні будівлі. На щастя постраждалих немає. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 23 січня під час атаки БПЛА на Запоріжжі в місті прогриміли вибухи. В одному з районів у результаті сталася пожежа.