Прильоти в Харкові та Сумах: що відомо про нічну атаку БПЛА по Україні
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Тривога все ще продовжується в кількох областях
У ніч проти 26 січня росіяни атакували Україну безпілотними літальними апаратами. У низці міст пролунали вибухи, у тому числі й у Харкові, де внаслідок обстрілу було пошкоджено будинок.
Інформація про це було повідомлено у моніторингових Telegram-каналах, а також у Повітряних силах України. Зазначається, що ворог запускав БПЛА різними областями ще починаючи з вечора 25 січня.
Де лунали вибухи
- Одеська область (Вілково);
- Дніпропетровська область;
- Харківська область;
- Харків;
- Полтавська область (Гадяч);
- Суми;
- Вінницька область;
- Старокостянтинів у Хмельницькій області;
- Житомирська область;
Подробиці атаки
Росіяни запускали дрони у бік Київської, Сумської, Черкаської, Дніпропетровської, Харківської, Чернігівської, Житомирської, Хмельницької областей.
За інформацією Повітряних Сил, станом на 06:15 було зафіксовано ворожого безпілотника у бік Старокостянтинова. А о 06:24 у місті пролунали вибухи.
Удар по Харкову
У Харкові за ніч пролунало кілька вибухів. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що один з ударів припав на приватну будівлю в Основ’янському районі міста. За попередньою інформацією, пошкоджено вікна, дах та частину будівлі. На щастя, інформації щодо постраждалих немає.
За словами міського голови, профільні служби вже працюють на місці: обстежують ушкодження та надають необхідну допомогу.
Удар по Сумах
Внаслідок двох вибухів пошкоджено будівлю однієї з установ системи освіти, багатоквартирний будинок та адміністративні будівлі. На щастя постраждалих немає. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 23 січня під час атаки БПЛА на Запоріжжі в місті прогриміли вибухи. В одному з районів у результаті сталася пожежа.