Рус

Прильоти в Харкові та Сумах: що відомо про нічну атаку БПЛА по Україні

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
У ніч на 26 січня росіяни вдарили дронами по Україні Новина оновлена 26 січня 2025, 06:51
У ніч на 26 січня росіяни вдарили дронами по Україні. Фото Колаж "Телеграфу"

Тривога все ще продовжується в кількох областях

У ніч проти 26 січня росіяни атакували Україну безпілотними літальними апаратами. У низці міст пролунали вибухи, у тому числі й у Харкові, де внаслідок обстрілу було пошкоджено будинок.

Інформація про це було повідомлено у моніторингових Telegram-каналах, а також у Повітряних силах України. Зазначається, що ворог запускав БПЛА різними областями ще починаючи з вечора 25 січня.

Де лунали вибухи

  • Одеська область (Вілково);
  • Дніпропетровська область;
  • Харківська область;
  • Харків;
  • Полтавська область (Гадяч);
  • Суми;
  • Вінницька область;
  • Старокостянтинів у Хмельницькій області;
  • Житомирська область;

Подробиці атаки

Росіяни запускали дрони у бік Київської, Сумської, Черкаської, Дніпропетровської, Харківської, Чернігівської, Житомирської, Хмельницької областей.

За інформацією Повітряних Сил, станом на 06:15 було зафіксовано ворожого безпілотника у бік Старокостянтинова. А о 06:24 у місті пролунали вибухи.

Карта повітряних тривог станом на 06:26

Удар по Харкову

У Харкові за ніч пролунало кілька вибухів. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що один з ударів припав на приватну будівлю в Основ’янському районі міста. За попередньою інформацією, пошкоджено вікна, дах та частину будівлі. На щастя, інформації щодо постраждалих немає.

За словами міського голови, профільні служби вже працюють на місці: обстежують ушкодження та надають необхідну допомогу.

Удар по Сумах

Внаслідок двох вибухів пошкоджено будівлю однієї з установ системи освіти, багатоквартирний будинок та адміністративні будівлі. На щастя постраждалих немає. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 23 січня під час атаки БПЛА на Запоріжжі в місті прогриміли вибухи. В одному з районів у результаті сталася пожежа.

Теги:
#Вибухи #Вибухи в Харкові #Повітряна тривога #Атака дронами