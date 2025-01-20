Больше всего досталось Сумской области: где раздавались взрывы 20 января, детали ночной атаки

Россияне также нанесли удар баллистическими ракетами по городу Шостка

В ночь на 20 января россияне снова атаковали Украину беспилотными летательными аппаратами "Шахед". Воздушные силы ВСУ зафиксировали массированную атаку вражеских дронов сразу в нескольких регионах.

В частности, взрывы прозвучали в Сумской, Хмельницкой, Киевской и других областях страны. Об этом сообщают в Воздушных силах ВСУ.

Наибольший удар получила Сумская область, где силами ПВО было уничтожено 22 вражеских БПЛА типа "Шахед". Россияне также нанесли удар баллистическими ракетами по городу Шостка Сумской области.

В результате атаки взрывы раздавались в Чернигове и Нежинском районе Черниговской области, Белоцерковском районе Киевщины, на территории Хмельницкой, Днепропетровской и Николаевской областей. Враг также атаковал Пирятин на Полтавщине и Бершадь Винницкой области.

В Харьковской области в результате сброса управляемой авиационной бомбы на город Золочев 14-летняя девушка получила осколочные ранения.

Кроме того, раздавались взрывы и в окрестностях Киева. Мэр Виталий Кличко сообщал о работе ПВО.

По состоянию на 5 утра Воздушные силы ВСУ сообщили, что беспилотников в воздушном пространстве Украины не фиксируется.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что авиаэксперт объяснил, как украинская РЭБ глушит вражеские "Шахеды". Он рассказал, почему это может стать проблемой для украинского ПВО.