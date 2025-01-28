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Конституция Пилипа Орлика актуальна и сегодня: историк объяснил, почему этот правовой документ опередил свое время

Автор
Катерина Шполянская
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Автор
Конституция Пилипа Орлика
Конституция Пилипа Орлика. Фото Коллаж "Телеграф"

Этот документ, содержащий революционные для своего времени принципы разделения власти и защиты прав человека, не только определял основы государственного устройства Украины, но и стал символом многовековой борьбы украинского народа за независимость.

После Великой Руины 1667 и Андрусовского мира 1667, Украина оказалась под контролем Московии и Речи Посполитой. В этот период гетман Филипп Орлик, избранный гетманом в изгнании после падения Батурина в 1708 году, стремился восстановить автономию Украины. Конституция была создана как ответ на политическую ситуацию и стала попыткой закрепить права казаков и их автономию

Конституция Филиппа Орлика под названием "Договоры и Постановления Прав и вольностей Войска Запорожского" принята 5 апреля 1710 года, является не только важным правовым документом, но и символом борьбы украинского казачества за автономию и независимость. Историк Александр Алферов рассмотрел ее значение более подробно, в частности основные положения преамбулы и статей, а также контекст, в котором она была создана.

Основные принципы Конституции Орлика

  1. Независимость Украины: Конституция провозглашает, что Украина должна быть независимой и не подчиняться другим странам, таким как Польша или Россия.
  2. Распределение власти: власть в государстве должна быть разделена на три части: законодательную (создающую законы), исполнительную (выполняющую законы) и судебную (рассматривающую дела). Это помогает контролировать гетмана.
  3. Правовое государство: в документе указано, что права людей должны быть защищены. Гетман должен соблюдать законы и обеспечивать справедливость.
  4. Демократия: казаки могли выбирать своих представителей — полковников и сотников. Это значит, что люди имели право участвовать в управлении.
  5. Социальная справедливость: конституция подразумевает защиту прав всех слоев населения, включая мещан и селян.
  6. Генеральная старшина: создание Генерального Старшинского Совета помогает контролировать гетмана и делает управление более коллегиальным.

Преамбула является важной частью этого документа, поскольку она описывает основные ценности и принципы, на которых базируется Конституция. В ставится акцент на:

  • Автономии Украины: подчеркивается необходимость защиты прав украинского народа от внешних угроз.
  • Обязательствах гетмана: Гетман должен соблюдать законы и права народа.
  • Справедливости: отмечается важность справедливого управления и защиты прав каждого казака.

Была ли Конституция Орлика подлинной конституцией?

Исследователи рассматривают Конституцию Орлика как одну из первых конституций в Европе. Она содержит элементы современного понимания конституционности: разделение власти, защиту прав человека и принципы самоуправления. Однако ее недостаток в том, что она не была реализована на практике из-за отсутствия контроля над территорией и военной силой.

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