Конституція Пилипа Орлика актуальна й сьогодні: історик пояснив, чому цей правовий документ випередив свій час

Цей документ, що містив революційні для свого часу принципи розподілу влади та захисту прав людини, не лише визначав основи державного устрою України, але й став символом багатовікової боротьби українського народу за незалежність.

Після Великої Руїни 1667 року та Андрусівського миру 1667 року, Україна опинилася під контролем Московії та Речі Посполитої. У цей період гетьман Пилип Орлик, який був обраний гетьманом у вигнанні після падіння Батурина в 1708 році, прагнув відновити автономію України. Конституція була створена як відповідь на політичну ситуацію і стала спробою закріпити права козаків і їхню автономію.

Конституція Пилипа Орлика під назвою "Договори і Постановлення Прав і вольностей Війська Запорозького" прийнята 5 квітня 1710 року, є не лише важливим правовим документом, а й символом боротьби українського козацтва за автономію та незалежність. Історик Олександр Алфьоров розглянув її значення детальніше, зокрема основні положення преамбули та статей, а також контекст, у якому вона була створена.

Основні принципи Конституції Орлика

Незалежність України: конституція проголошує, що Україна має бути незалежною і не підпорядковуватися іншим країнам, таким як Польща чи Росія. Розподіл влади: влада в державі повинна бути поділена на три частини: законодавчу (та, що створює закони), виконавчу (та, що виконує закони) і судову (та, що розглядає справи). Це допомагає контролювати гетьмана. Правова держава: у документі зазначено, що права людей мають бути захищені. Гетьман повинен дотримуватись законів і забезпечувати справедливість. Демократія: козаки могли обирати своїх представників — полковників і сотників. Це означає, що люди мали право брати участь в управлінні. Соціальна справедливість: конституція передбачає захист прав усіх верств населення, включаючи міщан і селян. Генеральна старшина: створення Генеральної Старшинської Ради допомагає контролювати гетьмана і робить управління більш колегіальним.

Преамбула є важливою частиною цього документа, оскільки вона окреслює основні цінності та принципи, на яких базується Конституція. У ній наголошується на:

Автономії України: підкреслюється необхідність захисту прав українського народу від зовнішніх загроз.

Зобов'язаннях гетьмана: Гетьман повинен дотримуватись законів і прав народу.

Справедливості: наголошується на важливості справедливого управління та захисту прав кожного козака.

Чи була Конституція Орлика справжньою конституцією?

Дослідники розглядають Конституцію Орлика як одну з перших конституцій у Європі. Вона містить елементи сучасного розуміння конституціності: розподіл влади, захист прав людини та принципи самоврядування. Проте її недолік у тому, що вона не була реалізована на практиці через відсутність контролю над територією та військовою силою.

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