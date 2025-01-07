Не республика и не демократия: историк развенчал 5 главных мифов об украинских гетманах

Большинство украинцев уверены, что гетманское государство было демократической республикой с выборной системой власти

Когда мы говорим об истории украинской государственности, гетманат занимает особое место в нашей исторической памяти. Образ гетмана творца госуродарства крепко закрепился в сознании украинцев.

Однако история украинского гетманства окутана многочисленными мифами, которые часто искажают наше понимание этого важного государственного института. Историк и офицер ВСУ Александр Алферов развенчивает самые распространенные ошибочные представления о гетманской власти в Украине.

Миф первый: гетманов выбирали на определенный срок

Распространенное мнение о том, что гетманов выбирали на пятилетний срок, появилось только в 2004-2005 годах. Якобы его выбирали как президента. На самом деле существовало два разных периода: до 1648 гетманов выбирали на конкретный поход или для решения определенной задачи. После создания государства Богдана Хмельницкого гетманов начали выбирать пожизненно. Прекратить полномочия гетмана можно было только из-за его смерти или принудительного отстранения от власти.

Миф второй: демократические выборы гетмана

Хотя существовала традиция казацкого круга, выборы гетмана не были демократическими в современном понимании. Право голоса обладали исключительно казаками, а не все население. Показательно избрание гетмана Мазепы в 1687 году на Коломаке, где решение принималось по принципу "кто громче выкрикнет" среди небольшой части казацкого войска.

Миф третий: гетман из народа

Романтизированное представление о гетманах как выходцах из простого народа не соответствует действительности. После Хмельницкого гетманами становились представители шляхетских семей или старшинских казацких родов. Важную роль играли родственные связи, особенно с кланом Хмельницких, который доминировал во власти с 1648 по 1670 годы.

Миф четвертый: гетманы-изменники

Тезис о "гетманах-изменниках" является продуктом российской пропаганды. Москва клеймила предателями всех гетманов, которые стремились к автономии или сопротивлялись централизации власти. На самом деле, украинские гетманы последовательно защищали государственные интересы Украины и противодействовали московскому влиянию.

Миф пятый: гетманат как республика

Вопреки расхожему мнению, гетманы стремились создать не республику, а европейское монархическое государство с наследственной властью. Это подтверждается многочисленными попытками установить преемственность гетманской булавы – от Сагайдачного до Разумовского. Само стремление к созданию наследственной власти было одной из главных претензий со стороны Московского царства, а позже Российской империи к украинским гетманам.

Понимание подлинной природы гетманской власти важно для корректного восприятия украинской истории. Гетманат был уникальной формой государственного правления, которую нельзя прямо сравнивать с современными политическими институтами.

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