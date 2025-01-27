На шевроне 58-й бригады герб гетьмана, разгромившего московитов под Конотопом (фото, видео)
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Бойцы бригады сами придумали лозунг, зафиксированный в знаке различия
Не все символы в знаках различения бригад Вооруженных сил Украины понятны с первого взгляда. Это может быть символ, которому не одна сотня лет, например, гетманский или княжеский герб.
Почетное название бригады связано с местом базирования. 58-я отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского – это военное соединение мотопехотных войск Сухопутных войск ВСУ, которое базируется в городе Конотоп Сумской области.
Бригада носит почетное название в честь Ивана Выговского – гетмана, в 1659 году одержавшего блестящую победу над московским войском под Конотопом. На шевроне бригады изображен герб Ивана Выговского. Синий и красный цвета — символика Конотопского района Сумщины, где дислоцируется подразделение.
Лозунг бригады: "Simul ad Victoriam" – "Вместе к победе". Этот лозунг придумали сами военнослужащие, а их пожелания были учтены и закреплены на эмблеме подразделения. Бригада была создана в 2015 году.
Ранее "Телеграф" рассказывал о шевроне 36 ОБрМП на котором изображена золотая лодия времен Киевской Руси. Знак различения также имеет символьное упоминание контрадмирала Михаила Билинского, имя которого носит бригада.