На шевроне 58-й бригады герб гетьмана, разгромившего московитов под Конотопом (фото, видео)

Бойцы бригады сами придумали лозунг, зафиксированный в знаке различия

Не все символы в знаках различения бригад Вооруженных сил Украины понятны с первого взгляда. Это может быть символ, которому не одна сотня лет, например, гетманский или княжеский герб.

Почетное название бригады связано с местом базирования. 58-я отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского – это военное соединение мотопехотных войск Сухопутных войск ВСУ, которое базируется в городе Конотоп Сумской области.

Бригада носит почетное название в честь Ивана Выговского – гетмана, в 1659 году одержавшего блестящую победу над московским войском под Конотопом. На шевроне бригады изображен герб Ивана Выговского. Синий и красный цвета — символика Конотопского района Сумщины, где дислоцируется подразделение.

Шеврон 58 ОМПБр

Лозунг бригады: "Simul ad Victoriam" – "Вместе к победе". Этот лозунг придумали сами военнослужащие, а их пожелания были учтены и закреплены на эмблеме подразделения. Бригада была создана в 2015 году.

Нарукавный знак в полноцветном исполнении

Полевой нарукавный знак в оливковых цветах на форме во время награждения старшего солдата Андрея

Ранее "Телеграф" рассказывал о шевроне 36 ОБрМП на котором изображена золотая лодия времен Киевской Руси. Знак различения также имеет символьное упоминание контрадмирала Михаила Билинского, имя которого носит бригада.