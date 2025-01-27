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На шевроне 58-й бригады герб гетьмана, разгромившего московитов под Конотопом (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
58 отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского Новость обновлена 27 января 2025, 10:49
58 отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского. Фото facebook.com/58brigade

Бойцы бригады сами придумали лозунг, зафиксированный в знаке различия

Не все символы в знаках различения бригад Вооруженных сил Украины понятны с первого взгляда. Это может быть символ, которому не одна сотня лет, например, гетманский или княжеский герб.

Почетное название бригады связано с местом базирования. 58-я отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского – это военное соединение мотопехотных войск Сухопутных войск ВСУ, которое базируется в городе Конотоп Сумской области.

Бригада носит почетное название в честь Ивана Выговского – гетмана, в 1659 году одержавшего блестящую победу над московским войском под Конотопом. На шевроне бригады изображен герб Ивана Выговского. Синий и красный цвета — символика Конотопского района Сумщины, где дислоцируется подразделение.

Шеврон 58 ОМПБр
Шеврон 58 ОМПБр

Лозунг бригады: "Simul ad Victoriam" – "Вместе к победе". Этот лозунг придумали сами военнослужащие, а их пожелания были учтены и закреплены на эмблеме подразделения. Бригада была создана в 2015 году.

Нарукавный знак 58 бригады
Нарукавный знак в полноцветном исполнении
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Полевой нарукавный знак в оливковых цветах на форме во время награждения старшего солдата Андрея

Ранее "Телеграф" рассказывал о шевроне 36 ОБрМП на котором изображена золотая лодия времен Киевской Руси. Знак различения также имеет символьное упоминание контрадмирала Михаила Билинского, имя которого носит бригада.

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