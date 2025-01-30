На дорогое кладбище денег не хватило: где похоронили известного режиссера Леонида Гайдая

Режиссер был одним из самых выдающихся в СССР

Сегодня, 30 января, исполняется 102-летие со дня рождения известного советского режиссера и киносценариста Леонида Гайдая. Он создал ленты "Кавказская пленница", "Операция И", "Бриллиантовая рука", которые были популярными в Советском Союзе. В 2024 году умерла актриса, снимавшаяся в фильмах Гайдая, — Светлана Светличная.

"Телеграф" расскажет о карьере режиссера и где его похоронили.

Биография Леонида Гайдая

Будущий режиссер родился в 1923 году в городе Свободный в России. Отец Леонида происходил из рода Гайдаев, причастного к казацкому роду Горленков. Также он родился на Ореховщине Полтавской области.

После окончания школы Гайдай хотел пойти на войну, но его не взяли. Так, он устроился настраивать свет в театре Иркутска. Впоследствии Леонида направили служить в Монголию, но он хотел участвовать в военных действиях. Вскоре Гайдая перебросили на Калининградское направление. Он взорвался на мине и получил тяжелое ранение, поэтому был комиссован.

Некоторое время Гайдай работал осветителем и актером в Иркутске, но затем перебрался в Москву, чтобы учиться на режиссера. В 1955 году дебютировал в ленте "Ляна", а уже через год выпустил свою дебютную работу "Длинный путь" как режиссер. Специалисты посоветовали Гайдаю создавать фильмы в комедийном жанре.

Леонид Гайдай был известным режиссером комедий, фото из сети

Так, Гайдай выпустил ленту "Жених с того света", где герой пытается доказать властям, что умер не он, а человек, укравший его кошелек. Киноработа высмеивала бюрократизм советской системы, и за это ее подвергли критике представители власти. После цензуры осталось 48 минут фильма.

Гайдай создавал популярные фильмы в СССР, фото из сети

Впоследствии Леонид снял фильм "Пес Барбос и необычный кросс" с участием Юрия Никулина, Георгия Вицина и Евгения Моргунова. Фильм стал успешным, его номинировали на "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах. С этого момента карьера Гайдая как режиссера начала двигаться вверх.

Кадр из фильма "Пес Барбос и необычный кросс", фото: watch.plex.tv

В 1965 году Леонид выпускает фильм "Операция И", в котором говорится о приключениях наивного студента Шурика. Лента стала безумно популярной в Советском Союзе, оказавшись на первом месте в кинопрокате.

Кадр из фильма "Операция И", фото: "Кинобаза"

Через 2 года Гайдай создает еще один успешный кинопроект – "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". В фильме главный герой знакомится с традициями Кавказа и влюбляется в местную девушку, которую впоследствии похищает. После этого Гайдай выпустил ленту "Бриллиантовая рука", в которой идет речь о поездке за границу советского гражданина. Мужчину привлекают к перевозке контрабандных украшений в гипсе, из чего и происходит название фильма.

Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", фото "Кинобаза"

В 1973 году выходит лента "Иван Васильевич меняет профессию", где главный герой пытается запустить машину времени, но терпит неудачу. Среди жителей Советского Союза фильм стал широко популярен.

Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию", фото "Кинобаза"

Также в наследии Гайдая есть фильмы "Не может быть!", "Спортлото-82", "Частный детектив, или Операция "Кооперация", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич снова идут дожди".

Леонид Гайдай создал десятки успешных фильмов, фото из сети

Могила Леонида Гайдая

После распада Советского Союза власти не давали средства на развитие кинопроизводства. Гайдай тяжело переживал этот период, поэтому у него начались проблемы со здоровьем. Так, появилось воспаление легких и боли в сердце. В 70 лет у режиссера оборвался тромб, и он скончался. На похороны пришли многие люди, среди которых — родные, близкие, друзья и коллеги Леонида.

Гайдая похоронили на Кунцевском кладбище, которое не считается статусным в стране-агрессора. Похоже, у родных было мало средств для погребения режиссера. На могиле установили две небольшие стеллы с односторонними изгибами. На одной из них выгравировали имя, фамилию, даты жизни и смерти режиссера. А на другую – посетители могилы крепят цветы.

Гайдаю установили две стеллы на могиле, фото из сети

Скромное место захоронения Леонида Гайдая, фото из сети

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