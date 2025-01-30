На дорогое кладбище денег не хватило: где похоронили известного режиссера Леонида Гайдая
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Режиссер был одним из самых выдающихся в СССР
Сегодня, 30 января, исполняется 102-летие со дня рождения известного советского режиссера и киносценариста Леонида Гайдая. Он создал ленты "Кавказская пленница", "Операция И", "Бриллиантовая рука", которые были популярными в Советском Союзе. В 2024 году умерла актриса, снимавшаяся в фильмах Гайдая, — Светлана Светличная.
"Телеграф" расскажет о карьере режиссера и где его похоронили.
Биография Леонида Гайдая
Будущий режиссер родился в 1923 году в городе Свободный в России. Отец Леонида происходил из рода Гайдаев, причастного к казацкому роду Горленков. Также он родился на Ореховщине Полтавской области.
После окончания школы Гайдай хотел пойти на войну, но его не взяли. Так, он устроился настраивать свет в театре Иркутска. Впоследствии Леонида направили служить в Монголию, но он хотел участвовать в военных действиях. Вскоре Гайдая перебросили на Калининградское направление. Он взорвался на мине и получил тяжелое ранение, поэтому был комиссован.
Некоторое время Гайдай работал осветителем и актером в Иркутске, но затем перебрался в Москву, чтобы учиться на режиссера. В 1955 году дебютировал в ленте "Ляна", а уже через год выпустил свою дебютную работу "Длинный путь" как режиссер. Специалисты посоветовали Гайдаю создавать фильмы в комедийном жанре.
Так, Гайдай выпустил ленту "Жених с того света", где герой пытается доказать властям, что умер не он, а человек, укравший его кошелек. Киноработа высмеивала бюрократизм советской системы, и за это ее подвергли критике представители власти. После цензуры осталось 48 минут фильма.
Впоследствии Леонид снял фильм "Пес Барбос и необычный кросс" с участием Юрия Никулина, Георгия Вицина и Евгения Моргунова. Фильм стал успешным, его номинировали на "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах. С этого момента карьера Гайдая как режиссера начала двигаться вверх.
В 1965 году Леонид выпускает фильм "Операция И", в котором говорится о приключениях наивного студента Шурика. Лента стала безумно популярной в Советском Союзе, оказавшись на первом месте в кинопрокате.
Через 2 года Гайдай создает еще один успешный кинопроект – "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". В фильме главный герой знакомится с традициями Кавказа и влюбляется в местную девушку, которую впоследствии похищает. После этого Гайдай выпустил ленту "Бриллиантовая рука", в которой идет речь о поездке за границу советского гражданина. Мужчину привлекают к перевозке контрабандных украшений в гипсе, из чего и происходит название фильма.
В 1973 году выходит лента "Иван Васильевич меняет профессию", где главный герой пытается запустить машину времени, но терпит неудачу. Среди жителей Советского Союза фильм стал широко популярен.
Также в наследии Гайдая есть фильмы "Не может быть!", "Спортлото-82", "Частный детектив, или Операция "Кооперация", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич снова идут дожди".
Могила Леонида Гайдая
После распада Советского Союза власти не давали средства на развитие кинопроизводства. Гайдай тяжело переживал этот период, поэтому у него начались проблемы со здоровьем. Так, появилось воспаление легких и боли в сердце. В 70 лет у режиссера оборвался тромб, и он скончался. На похороны пришли многие люди, среди которых — родные, близкие, друзья и коллеги Леонида.
Гайдая похоронили на Кунцевском кладбище, которое не считается статусным в стране-агрессора. Похоже, у родных было мало средств для погребения режиссера. На могиле установили две небольшие стеллы с односторонними изгибами. На одной из них выгравировали имя, фамилию, даты жизни и смерти режиссера. А на другую – посетители могилы крепят цветы.
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