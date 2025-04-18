Со Страстной пятницей! Красивые поздравления в открытках и картинках для родных

Обязательно отправьте поздравительную картинку близким

Страстная пятница – это не день празднования, а время для тишины, памяти и памяти жертвы Иисуса Христа. И хотя это не "праздник" в классическом понимании этого слова, ведь надо соблюдать строгие запреты, поздравить с этим днем — хорошая идея. Так вы выразите близким духовную поддержку.

Для верующих Страстная пятница – это эмоционально тяжелый день. Поэтому важно выразить поддержку и сказать теплое слово родному человеку. Он будет звучать в этот день по-особому — гораздо глубже и искреннее.

В Страстную пятницу следует поздравить родных, друзей и тех, кого вы любите. Поблагодарите их за то, что они есть. Отправьте красивую картинку тем, кто сейчас проживает трудный период и обязательно вспомните о тех, кто заботится о других.

"Телеграф" собрал для вас красивые картинки, чтобы вы могли прислать их родным, близким и тех, кого вы любите. Пожелайте им мира и благословения Божего.

Ранее "Телеграф" делился сильными молитвами в Страстную пятницу 2025 года. Этот день нужно посвятить духовности — христиане чтят жертву Иисуса Христа, которую он совершил ради человечества.