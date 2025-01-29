Об этом почти никто не знал: как выглядит типичный советский дом, где рос маленький Зеленский
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Политик жил в промышленном районе города
Президент Украины Владимир Зеленский с начала полномасштабного вторжения россиян перебрался на Банковую в Киеве. В Офисе президента он имеет небольшую комнату со всеми нужными вещами. В то же время, политик вырос в обычном советском доме.
"Телеграф" покажет дом, где рос будущий президент Украины, и расскажет, что о нем известно.
Дом Владимира Зеленского
Известно, что детство и юность будущего политика прошла в доме, который называли "муравейником". А все потому, что его протяженность – 680 метров, и там расположено 857 квартир. Это четвертый по длине дом в Украине. Однако в него семья Зеленских переехала позже, а сначала они жили в другом районе города.
Так, в 70-х семья проживала в Ингулецком районе Кривого Рога, который еще называют ЮГОК. Она происходит от Южного горно-обогатительного комбината, расположенного неподалеку. Четырехэтажный дом простирается на улице Панаса Мирного, 15. Это "депрессивная" территория города возле промышленных предприятий.
Местная жительница рассказала, что держала маленького Зеленского на руках в конце 70-х. Она отметила, что хорошо общалась с родителями Зеленского и запомнила их как хороших людей. Также жительница рассказала, что это обычный старый дом, ничем не отличающийся от других, которые есть в Кривом Роге.
Впоследствии семья Зеленского переехала в город Эрденет в Монголии. Там они жили 4 года, поскольку отец будущего президента работал на строительстве горно-обогатительного комбината. В Эрденете Александру Зеленскому даже установили стеллу и очень уважали.
Однако со временем семья решила вернуться в Украину. Тогда они переехали в другой дом, на улице Художественной, которая простирается на 95-м квартале. Именно от этого района происходит название известной юмористической команды, в которой участвовал Зеленский, а впоследствии — и проекта "95-квартал".
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