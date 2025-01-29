Об этом почти никто не знал: как выглядит типичный советский дом, где рос маленький Зеленский

Политик жил в промышленном районе города

Президент Украины Владимир Зеленский с начала полномасштабного вторжения россиян перебрался на Банковую в Киеве. В Офисе президента он имеет небольшую комнату со всеми нужными вещами. В то же время, политик вырос в обычном советском доме.

"Телеграф" покажет дом, где рос будущий президент Украины, и расскажет, что о нем известно.

Дом Владимира Зеленского

Известно, что детство и юность будущего политика прошла в доме, который называли "муравейником". А все потому, что его протяженность – 680 метров, и там расположено 857 квартир. Это четвертый по длине дом в Украине. Однако в него семья Зеленских переехала позже, а сначала они жили в другом районе города.

Так, в 70-х семья проживала в Ингулецком районе Кривого Рога, который еще называют ЮГОК. Она происходит от Южного горно-обогатительного комбината, расположенного неподалеку. Четырехэтажный дом простирается на улице Панаса Мирного, 15. Это "депрессивная" территория города возле промышленных предприятий.

Дом, где рос Владимир Зеленский, фото wikimapia.org

Местная жительница рассказала, что держала маленького Зеленского на руках в конце 70-х. Она отметила, что хорошо общалась с родителями Зеленского и запомнила их как хороших людей. Также жительница рассказала, что это обычный старый дом, ничем не отличающийся от других, которые есть в Кривом Роге.

Здесь Владимир Зеленский жил в первые годы, фото wikimapia.org

Дом Зеленского в Кривом Роге, фото Михаила Хомухи

Впоследствии семья Зеленского переехала в город Эрденет в Монголии. Там они жили 4 года, поскольку отец будущего президента работал на строительстве горно-обогатительного комбината. В Эрденете Александру Зеленскому даже установили стеллу и очень уважали.

Зеленский жил в этом доме в Кривом Роге, фото Александра Гончарова, "Апостроф"

Однако со временем семья решила вернуться в Украину. Тогда они переехали в другой дом, на улице Художественной, которая простирается на 95-м квартале. Именно от этого района происходит название известной юмористической команды, в которой участвовал Зеленский, а впоследствии — и проекта "95-квартал".

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