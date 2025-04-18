Есть жертва и десятки пострадавших: в Харькове кассетная ракета попала в многоэтажку (обновляется)

Среди пострадавших есть малолетний ребенок

В Харькове раздавались взрывы утром 18 апреля. По предварительным данным, город атаковали по меньшей мере четырьмя ракетами. Один из "прилетов" пришелся на многоэтажный дом, есть жертва и пострадавшие.

Оперативные данные сообщает мэр города Игорь Терехов. По его словам, россияне попали по густонаселенному району Харькова. Местные медиа уточняют, что дом поврежден именно в Основянском районе.

6:38 По данным ОВА, пострадало уже 28 человек в результате атаки на Харьков.

6:16 Терехов уточнил, что в результате атаки уже известно о 26 пострадавших. Повреждены по меньшей мере 15 многоквартирных домов.

"По предварительной информации, удары по Харькову были нанесены баллистическими ракетами с кассетной начинкой. Именно поэтому площади поражения очень большие", — добавил мэр.

Не исключено, что под завалами многоэтажки могут находиться люди.

Дым после одного прилета в Харькове

По состоянию на шесть утра было известно о 24 пострадавших. Среди них есть малолетний ребенок. Еще один человек, к сожалению, погиб.

"Поступила информация об одном погибшем в собственной квартире", — уточнил Игорь Терехов.

В местных пабликах показывают, как выглядит задымление в Харькове по прилету российских ракет. Напомним, что в целом по городу оккупанты ударили утром минимум четыре раза.

Из-за близости фронта Харьков регулярно оказывается под вражескими обстрелами. На днях россияне повредили гражданское предприятие в Салтовском районе города.

Серьезной проблемой является то, что враг начинает модернизировать свою технику с тем, чтобы наносить более серьезные удары. "Телеграф" уже рассказывал, как в армии РФ изменили "шахед", чтобы легче атаковать прифронтовые города.