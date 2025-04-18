Есть жертва и десятки пострадавших: в Харькове кассетная ракета попала в многоэтажку (обновляется)
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Среди пострадавших есть малолетний ребенок
В Харькове раздавались взрывы утром 18 апреля. По предварительным данным, город атаковали по меньшей мере четырьмя ракетами. Один из "прилетов" пришелся на многоэтажный дом, есть жертва и пострадавшие.
Оперативные данные сообщает мэр города Игорь Терехов. По его словам, россияне попали по густонаселенному району Харькова. Местные медиа уточняют, что дом поврежден именно в Основянском районе.
6:38 По данным ОВА, пострадало уже 28 человек в результате атаки на Харьков.
6:16 Терехов уточнил, что в результате атаки уже известно о 26 пострадавших. Повреждены по меньшей мере 15 многоквартирных домов.
"По предварительной информации, удары по Харькову были нанесены баллистическими ракетами с кассетной начинкой. Именно поэтому площади поражения очень большие", — добавил мэр.
Не исключено, что под завалами многоэтажки могут находиться люди.
По состоянию на шесть утра было известно о 24 пострадавших. Среди них есть малолетний ребенок. Еще один человек, к сожалению, погиб.
"Поступила информация об одном погибшем в собственной квартире", — уточнил Игорь Терехов.
В местных пабликах показывают, как выглядит задымление в Харькове по прилету российских ракет. Напомним, что в целом по городу оккупанты ударили утром минимум четыре раза.
Из-за близости фронта Харьков регулярно оказывается под вражескими обстрелами. На днях россияне повредили гражданское предприятие в Салтовском районе города.
Серьезной проблемой является то, что враг начинает модернизировать свою технику с тем, чтобы наносить более серьезные удары. "Телеграф" уже рассказывал, как в армии РФ изменили "шахед", чтобы легче атаковать прифронтовые города.