Вообще между собой непохожи: как выглядит родной брат Тины Кароль и что о нем известно

Мужчина реализовался в непубличной сфере

Известная украинская певица Тина Кароль, родившаяся в заброшенном российском селе, редко говорит о своей семье. В то же время артистка имеет родного брата, который старше ее на 4 года.

Кто такой Станислав Либерман, и чем он занимается – знает "Телеграф".

Что известно о брате Тины Кароль

Станислав Либерман родился в 1981 году в поселке городского типа Оротукан в России. Его родителями являются Григорий Либерман и Светлана Журавель, а сестрой Татьяна Либерман, известная как Тина Кароль. Со временем семья перебралась в Ивано-Франковск.

Семья Либерман, фото из сети

Татьяна Либерман выбрала путь публичности и славы, став известной певицей под псевдонимом Тина Кароль. А вот ее брат – Станислав – полная противоположность. Он ведет тихую жизнь и не показывает ее в соцсетях. Либерман стал совладельцем юридической фирмы в Киеве.

Станислав Либерман и Тина Король

Тина Кароль с братом и мамой

Известно, что после смерти мужа Кароль — Евгения Огира, Станислав очень поддерживал ее. Он также помогал в воспитании сына артистки Вениамина, давая ему мужские советы. Личная жизнь Либермана тоже сложилась хорошо. Он женился на родной сестре известной актрисы Ирмы Витовской. У супругов появилась дочь.

Станислав Либерман с супругой

Так, Тина Кароль имеет хорошие отношения с братом. Они видятся на праздники и поддерживают связь. В частности, артистка проводит время со своей племянницей.

Также известно, что певица помогла переехать из Ивано-Франковска в Киев своим родителям. Однако они видятся редко: на Рождество, Пасху и день рождения мамы Кароль. Артистка рассказывала, что у них с родителями сложились разные взгляды на жизнь.

Тина Кароль с племянницей

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем занимается единственная внучка актрисы Людмилы Гурченко. Она ведет тихую жизнь и не появляется на публике.