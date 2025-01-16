Как выглядит могила нардепа Еремеева, умершего в результате падения с коня
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Политик скончался в 47 лет
Игорь Еремеев был народным депутатом Украины нескольких созывов и одним из владельцев топливно-промышленной группы "Континиум". Он голосовал за "диктаторские законы" в 2014 году. Политика не стала в 2015 году. Раньше мы рассказывали, где похоронили народного депутата Дмитрия Тимчука.
Что известно о политической и предпринимательской деятельности Еремеева и где его похоронили — знает "Телеграф".
Игорь Еремеев – что известно
Игорь Еремеев родился в 1968 году в Ровенской области. Получил высшее образование в Украинском институте инженеров водного хозяйства, где учился на инженера-строителя. Служил в Вооруженных Силах СССР, а затем работал лаборантом в вузе, который он заканчивал.
В 1992 году Еремеев вместе с друзьями по вузу основал частное предприятие "Континиум". Там он стал директором. Позже предприятие было переформировано в общество с ограниченной ответственностью. Этот бизнес включал такие объекты как торговый дом "Континиум-Галичина", "Западная нефтяная группа", "Вест Ойл Групп", сеть заправок WOG.
Еремеев был депутатом трех созывов: в 2002-2006; 2012-2014 и 2014-2015 годах. Народный избранник поддерживал "диктаторские законы" в 2014 году. Впрочем, позже попросил не засчитывать его голос.
Активисты общественной организации ОПОРА обнаружили, что нардеп оказывал материальную помощь избирателям. Это происходило на Волыни. Такие действия считаются косвенным подкупом участников выборов.
Компании Еремеева фигурировали в скандале, в частности уклонились от долгов перед государственным банком. В 2014 году издание "Новое время" оценивало состояние нардепа в 133 миллиона долларов. В то же время бизнесмен занимал 68-е место в рейтинге Forbes "100 самых богатых украинцев".
Увлечением Еремеева было катание на лошадях. В 2015 году нардеп упал с лошади, из-за чего получил закрытую черепно-мозговую травму. Его госпитализировали в тяжелом состоянии в Луцке. Позже мужчину привезли в клинику в Швейцарии. В Цюрихе Еремеев так и не пришел в себя и умер. Ему было 47 лет.
Могила Игоря Еремеева
Народного депутата отпели в Кафедральном соборе Святой Троицы в Луцке. Прощание с политиком прошло в помещении Волынского театра имени Тараса Шевченко. Почтить Еремееа пришли общественные деятели, партнеры, политики и семья.
Политика похоронили в родном селе Острожец в Ровенской области возле его отца. Таким было решение матери Еремеева. Ему установили бронзовый барельеф на надгробной серой плите. Также там отчеканили имя, фамилию политика и его годы жизни и смерти. На место погребения периодически приносят живые цветы.
Саму могилу покрыли мрамором кирпичного оттенка, а по бокам окружили черными плитами. Также есть невысокие черные столбцы, загораживающие место захоронения.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила известной актрисы Оксаны Батько-Нищук. Она играла в театре имени Ивана Франко.