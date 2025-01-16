Как выглядит могила нардепа Еремеева, умершего в результате падения с коня

Политик скончался в 47 лет

Игорь Еремеев был народным депутатом Украины нескольких созывов и одним из владельцев топливно-промышленной группы "Континиум". Он голосовал за "диктаторские законы" в 2014 году. Политика не стала в 2015 году. Раньше мы рассказывали, где похоронили народного депутата Дмитрия Тимчука.

Что известно о политической и предпринимательской деятельности Еремеева и где его похоронили — знает "Телеграф".

Игорь Еремеев – что известно

Игорь Еремеев родился в 1968 году в Ровенской области. Получил высшее образование в Украинском институте инженеров водного хозяйства, где учился на инженера-строителя. Служил в Вооруженных Силах СССР, а затем работал лаборантом в вузе, который он заканчивал.

В 1992 году Еремеев вместе с друзьями по вузу основал частное предприятие "Континиум". Там он стал директором. Позже предприятие было переформировано в общество с ограниченной ответственностью. Этот бизнес включал такие объекты как торговый дом "Континиум-Галичина", "Западная нефтяная группа", "Вест Ойл Групп", сеть заправок WOG.

Политик Игорь Еремеев, фото из сети

Еремеев был депутатом трех созывов: в 2002-2006; 2012-2014 и 2014-2015 годах. Народный избранник поддерживал "диктаторские законы" в 2014 году. Впрочем, позже попросил не засчитывать его голос.

Игорь Еремеев был нардепом в течение 3 созывов, фото из сети

Активисты общественной организации ОПОРА обнаружили, что нардеп оказывал материальную помощь избирателям. Это происходило на Волыни. Такие действия считаются косвенным подкупом участников выборов.

Компании Еремеева фигурировали в скандале, в частности уклонились от долгов перед государственным банком. В 2014 году издание "Новое время" оценивало состояние нардепа в 133 миллиона долларов. В то же время бизнесмен занимал 68-е место в рейтинге Forbes "100 самых богатых украинцев".

Игорь Еремеев имел большое состояние, фото из сети

Увлечением Еремеева было катание на лошадях. В 2015 году нардеп упал с лошади, из-за чего получил закрытую черепно-мозговую травму. Его госпитализировали в тяжелом состоянии в Луцке. Позже мужчину привезли в клинику в Швейцарии. В Цюрихе Еремеев так и не пришел в себя и умер. Ему было 47 лет.

Могила Игоря Еремеева

Народного депутата отпели в Кафедральном соборе Святой Троицы в Луцке. Прощание с политиком прошло в помещении Волынского театра имени Тараса Шевченко. Почтить Еремееа пришли общественные деятели, партнеры, политики и семья.

Похороны Игоря Еремеева, фото "Волынские новости"

Политика похоронили в родном селе Острожец в Ровенской области возле его отца. Таким было решение матери Еремеева. Ему установили бронзовый барельеф на надгробной серой плите. Также там отчеканили имя, фамилию политика и его годы жизни и смерти. На место погребения периодически приносят живые цветы.

Так выглядит могила Игоря Еремеева, фото "Волынь Post"

Саму могилу покрыли мрамором кирпичного оттенка, а по бокам окружили черными плитами. Также есть невысокие черные столбцы, загораживающие место захоронения.

Игорю Еремееву установили бронзовый барельеф, фото "Волынь Post"

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила известной актрисы Оксаны Батько-Нищук. Она играла в театре имени Ивана Франко.