Півонії, ялинові гілки та новорічні прикраси: який вигляд зараз має могила Заворотнюк і чи встановили пам'ятник

Фанати прикрашали поховання акторки до Нового року

Російська акторка театру та кіно Анастасія Заворотнюк померла понад пів року тому. Причиною стала онкологія мозку. Водночас прихильники виконавиці ролі Віки з "Моєї прекрасної няні" не забувають про неї та періодично відвідують її могилу.

"Телеграф" покаже, який зараз вигляд має могила акторки.

Могила Анастасії Заворотнюк

Акторка похована на Троєкурівському кладовищі у Москві, на алеї Слави. Зазвичай там спочивають публічні особистості, які були популярними в країні-агресорці. Після смерті Заворотнюк на її могилу постійно приходили близькі, знайомі, друзі та шанувальники.

Могила акторки завжди була оточена свіжими живими квітами. Зокрема, зараз головний портрет Заворотнюк супроводжують рожеві півонії. Також ці квіти стоять окремо в горщиках на місці поховання. Водночас пам'ятник артистці наразі не встановили.

Могила Анастасії Заворотнюк оточена живими квітами

До Нового року могилу акторки оточили гілками хвойних дерев та новорічними прикрасами. Принесли й невеличкі живі ялинки у корзині та кошику. Одну з композицій зробили у вигляді дерев'яної ялинки, на якій можна побачити мініатюрні світлини "Моєї прекрасної няні". Тож видно, що прихильники не забувають про акторку.

На могилу Анастасії Заворотнюк принесли ялинкові прикраси

Нагадаємо, що Анастасія Заворотнюк протягом 5 років боролась з раком мозку. Подейкували, що для неї навіть розробили спеціальну вакцину. В один момент стан акторки покращився. Утім, у травні 2024 роки її не стало. Заворотнюк було 53 роки. У неї залишилось троє дітей — Анна, Майкл і Мілана.

Раніше "Телеграф" писав, який вигляд має могила зірки стрічки "Тіні забутих предків" Івана Миколайчука. Він мав проблеми зі здоров'ям.