Внезапно умерла в 53: где похоронили украинскую актрису Ольгу Когут и как выглядит могила

Актриса скончалась в 53 года

Ольга Когут была известной украинской актрисой театра и кино, как и Оксана Батько-Нищук. Она снималась в таких киноработах, как "Возвращение Мухтара", "Женский врач-2", "Семейные связи", "Прокуроры". Женщина неожиданно умерла в 2023 году.

Какой была творческая деятельность актрисы, и почему она умерла — знает "Телеграф".

Что известно об Ольге Когут

Ольга Когут родилась в 1969 году в Донецке. В детстве пробовала себя в плавании, хоровом пении, но больше всего имела способность к актерству. Так, Ольга поступила в местное училище культуры. Во время учебы начала работу в Донецком областном музыкально-драматическом театре.

В 1995 году Когут поступила в институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого. Впоследствии стала актрисой академического театра имени Леси Украинки. Ей доставались роли как героинь с трудными судьбами, так и счастливых и довольных жизнью. В частности, участвовала в спектаклях "Любовь студента", "Королевские игры", "Царские разборки или миф об Электре", "Хрустальное сердце", "Как важно быть серьезным".

Ольга Когут всю жизнь посвятила театру, фото из сети

С 1994 года Когут начала сниматься в кино. В частности, в лентах "Двенадцать стульев", "День рождения Буржуя 2", "Пепел Феникса". Успешным для актрисы стало участие в нескольких частях сериала "Возвращение Мухтара", где она перевоплощалась в разных эпизодических персонажей, например провидицу и бывшую заключенную.

Когут снималась во многих известных сериалах и фильмах

Впоследствии Когут сыграла владелицу свадебного салона в фильме "Доярка из Хацапетовки". Также появлялась в фильмах и сериалах "Колдовская любовь", "Волчица", "Счастье мое", "Ласточкино гнездо", "Прокуроры", "Стоматолог".

Когут играла в ленте "Доярка из Хацапетовки"

Последней работой актрисы в кино стал криминальный сериал "Провинциал" в 2021 году. Параллельно она вела Youtube-канал, на котором рассказывала о своих хобби: рисовании картин, вышивании и другой творческой деятельности.

Также Когут распространяла на своей странице в фейсбуке фейки русской пропаганды. В частности, она поддерживала окупантов из псевдореспублики "ДНР". После того, как ситуация получила огласку, актриса удалила свою страницу.

Могила Ольги Когут

Актриса внезапно скончалась в январе 2023 года. Ей было 53 года. Когут не жаловалась на здоровье, потому ее смерть стала неожиданностью для многих коллег и поклонников. У нее осталась мама и дочь.

"Мы сами еще не верим в это страшное известие, но должны сообщить, что сегодня ушла из жизни одна из ведущих актрис нашего театра — Ольга Когут... Ушла совсем еще молодой... Не успела сыграть вчера последнюю свою премьеру", — написали в театре имени Леси Украинки.

В театре высказались о смерти актрисы

Ольгу Когут, как и многих других публичных личностей, похоронили на Байковом кладбище. Актрисе установили гранитный памятник с ее черно-белым портретом и датами жизни и смерти. Также есть надпись "Заслуженная артистка Украины".

Так выглядит могила Ольги Когут, фото "Википедия"

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит сейчас могила актрисы "Моей прекрасной няни" Анастасии Заворотнюк. Прошло больше полугода с момента ее смерти.