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Внезапно умерла в 53: где похоронили украинскую актрису Ольгу Когут и как выглядит могила

Автор
Виктория Козар
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Как выглядит могила актрисы Ольги Когут
Как выглядит могила актрисы Ольги Когут. Фото Коллаж "Телеграфа"

Актриса скончалась в 53 года

Ольга Когут была известной украинской актрисой театра и кино, как и Оксана Батько-Нищук. Она снималась в таких киноработах, как "Возвращение Мухтара", "Женский врач-2", "Семейные связи", "Прокуроры". Женщина неожиданно умерла в 2023 году.

Какой была творческая деятельность актрисы, и почему она умерла — знает "Телеграф".

Что известно об Ольге Когут

Ольга Когут родилась в 1969 году в Донецке. В детстве пробовала себя в плавании, хоровом пении, но больше всего имела способность к актерству. Так, Ольга поступила в местное училище культуры. Во время учебы начала работу в Донецком областном музыкально-драматическом театре.

В 1995 году Когут поступила в институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого. Впоследствии стала актрисой академического театра имени Леси Украинки. Ей доставались роли как героинь с трудными судьбами, так и счастливых и довольных жизнью. В частности, участвовала в спектаклях "Любовь студента", "Королевские игры", "Царские разборки или миф об Электре", "Хрустальное сердце", "Как важно быть серьезным".

Актриса Ольга Когут
Ольга Когут всю жизнь посвятила театру, фото из сети

С 1994 года Когут начала сниматься в кино. В частности, в лентах "Двенадцать стульев", "День рождения Буржуя 2", "Пепел Феникса". Успешным для актрисы стало участие в нескольких частях сериала "Возвращение Мухтара", где она перевоплощалась в разных эпизодических персонажей, например провидицу и бывшую заключенную.

Ольга Когут фильмография
Когут снималась во многих известных сериалах и фильмах

Впоследствии Когут сыграла владелицу свадебного салона в фильме "Доярка из Хацапетовки". Также появлялась в фильмах и сериалах "Колдовская любовь", "Волчица", "Счастье мое", "Ласточкино гнездо", "Прокуроры", "Стоматолог".

Ольга Когут "Доярка из Хацапетовки"
Когут играла в ленте "Доярка из Хацапетовки"

Последней работой актрисы в кино стал криминальный сериал "Провинциал" в 2021 году. Параллельно она вела Youtube-канал, на котором рассказывала о своих хобби: рисовании картин, вышивании и другой творческой деятельности.

Также Когут распространяла на своей странице в фейсбуке фейки русской пропаганды. В частности, она поддерживала окупантов из псевдореспублики "ДНР". После того, как ситуация получила огласку, актриса удалила свою страницу.

Могила Ольги Когут

Актриса внезапно скончалась в январе 2023 года. Ей было 53 года. Когут не жаловалась на здоровье, потому ее смерть стала неожиданностью для многих коллег и поклонников. У нее осталась мама и дочь.

"Мы сами еще не верим в это страшное известие, но должны сообщить, что сегодня ушла из жизни одна из ведущих актрис нашего театра — Ольга Когут... Ушла совсем еще молодой... Не успела сыграть вчера последнюю свою премьеру", — написали в театре имени Леси Украинки.

В театре высказались о смерти актрисы

Ольгу Когут, как и многих других публичных личностей, похоронили на Байковом кладбище. Актрисе установили гранитный памятник с ее черно-белым портретом и датами жизни и смерти. Также есть надпись "Заслуженная артистка Украины".

Ольга Когут могила
Так выглядит могила Ольги Когут, фото "Википедия"

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит сейчас могила актрисы "Моей прекрасной няни" Анастасии Заворотнюк. Прошло больше полугода с момента ее смерти.

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