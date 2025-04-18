В Киеве появились "квадголуби": новое подростковое движение удивило соцсети (видео)

Некоторые восприняли это как невинную шутку подростков

Современные подростки все чаще создают новые тренды, вызывающие неоднозначную реакцию среди взрослых и сверстников. Одним из таких явлений стало новое, несколько курьезное движение — "квадголуби", которую якобы основал житель Киева.

Данное видео было опубликовано в соцсетях. Инициатор этого тренда рассказал, что "почувствовал себя птичкой" и собрал единомышленников, также "нашедших себя" в образе голубя.

Участники этого движения носят соответствующие маски и активно показывают свою принадлежность к этой неформальной группе.

Появление "квадголубей" стало темой для многочисленных обсуждений в сети, где ее шутливый и несколько абсурдный характер вызвал как смех, так и критику.

Курьезное видео с общением с необычными "голубями" стремительно разлетелось по сети, вызвав шквал комментариев. Пользователи разделились "на 2 лагеря": некоторых возмутили такие развлечения молодежи — люди негативно отреагировали на новую субкультуру.

"Нечего делать деткам", — говорится в одном сообщении.

Другие — выразили саркастическую обеспокоенность, мол, главное, чтобы "не гадили на автомобили".

Некоторые восприняли это как невинную шутку подростков и креативную попытку выделиться среди сверстников. Якобы уж лучше такой креатив, чем алкоголизм или агрессия.

Да, "квадголубинг" — это не просто странноватый прихоть, но и проявление современного креатива, одновременно вызывающего удивление, улыбку и волну обсуждений.

Ранее "Телеграф" сообщал, что дед-квадробер в Одессе мяукал на прохожих и делал вид, что он кот эмоционально отреагировали на это.