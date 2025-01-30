На дороге кладовище не вистачило грошей: де поховали видатного режисера Леоніда Гайдая

Режисер був одним із найвідоміших у СРСР

Сьогодні, 30 січня, виповнюється 102-га річниця від дня народження відомого радянського режисера та кіносценариста Леоніда Гайдая. Він створив стрічки "Кавказька полонянка", "Операція И", "Діамантова рука", які були популярними у Радянському Союзі. У 2024 році померла акторка, яка знімалась у фільмах Гайдая, — Світлана Світлична.

"Телеграф" розкаже про кар'єру режисера і де його поховали.

Біографія Леоніда Гайдая

Майбутній режисер народився у 1923 році у місті Свободний, що у Росії. Батько Леоніда походив із роду Гайдаїв, який був дотичний до козацького роду Горленків. Також він народився на Оріхівщині, що на Полтавщині.

Після закінчення школи Гайдай хотів піти на війну, але його не взяли. Так, він влаштувався налаштовувати світло в театрі Іркутська. Згодом Леоніда скерували служити в Монголію, але він хотів брати участь у воєнних діях. Тож незабаром Гайдая перекинули на Калінінградський напрямок. Він підірвався на міні та дістав важке поранення, тому був комісований.

Певний час Гайдай працював освітлювачем і актором в Іркутську, але згодом перебрався до Москви, щоб навчатися на режисера. У 1955 році дебютував у стрічці "Ляна", а вже через рік випустив свою дебютну роботу "Довгий шлях" як режисер. Фахівці порадили Гайдаю створювати стрічки у комедійному жанрі.

Леонід Гайдай був відомим режисером комедій, фото з мережі

Так, Гайдай випустив стрічку "Наречений з того світу", де герой намагається довести владі, що помер не він, а людина, яка вкрала його гаманець. Кіноробота висміювала бюрократизм радянської системи, і за це її розкритикували представники влади. Після цензурування залишилось 48 хвилин фільму.

Гайдай створював популярні фільми в СРСР, фото з мережі

Згодом Леонід зняв стрічку "Пес Барбос та незвичайний крос" за участі Юрія Нікуліна, Георгія Віцина та Євгена Моргунова. Фільм став успішним, його номінували на "Золоту пальмову гілку" у Каннах. З цього моменту кар'єра Гайдая як режисера почала рухатися вгору.

Кадр з фільму "Пес Барбос та незвичайний крос", фото: watch.plex.tv

У 1965 році Леонід випускає фільм "Операція И", у якому йдеться про пригоди наївного студента Шурика. Стрічка стала шалено популярною у Радянському Союзі, опинившись на першому місці у кінопрокаті.

Кадр з фільму "Операція И", фото: "Кінобаза"

Через 2 роки Гайдай створює ще один успішний кінопроєкт — "Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шурика". У фільмі головний герой знайомиться з традиціями Кавказу та закохується в місцеву дівчину, яку згодом викрадає. Пізніше Гайдай випустив стрічку "Діамантова рука", у якій йдеться поїздку за кордон радянського громадянина. Чоловіка залучають до перевезення контрабандних прикрас у гіпсі, з чого і походить назва фільму.

Кадр з фільму "Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шурика", фото "Кінобаза"

У 1973 році виходить стрічка "Іван Васильович змінює професію", де головний герой намагається запустити машину часу, але зазнає невдачі. Серед жителів Радянського Союзу фільм став широко популярним.

Кадр зі стрічки "Іван Васильович змінює професію", фото "Кінобаза"

Також у доробку Гайдая є фільми "Не може бути!", "Спортлото-82", "Приватний детектив, або Операція "Кооперація", "На Дерибасівській гарна погода, або На Брайтон-Біч знову йдуть дощі".

Леонід Гайдай створив десятки успішних фільмів, фото з мережі

Могила Леоніда Гайдая

Після розпаду Радянського Союзу влада не давала кошти на розвиток кіновиробництва. Гайдай важко переживав цей період, тому в нього почалися проблеми зі здоров'ям. Так, з'явилось запалення легень та болі в серці. У 70 років у режисера обірвався тромб, і він помер. На похорон прийшло багато людей, серед яких — рідні, близькі, друзі та колеги кінотворця.

Гайдая поховали на Кунцевському кладовищі, який не вважається статусним у країні-агресорці. Схоже, у рідних було обмаль коштів для поховання режисера. На могилі встановили дві невеличкі стели з односторонніми вигинами. На одній з них вигравіювали ім'я, прізвище, дати життя і смерті режисера. А на іншу — відвідувачі могили кріплять квіти.

Гайдаю встановили дві стели на могилі, фото з мережі

Скромне місце поховання Леоніда Гайдая, фото з мережі

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