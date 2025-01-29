Их часто путают друг с другом: как выглядит родной брат Стаса Боклана и что о нем известно

Братья очень похожи между собой

Станислав Боклан — известный украинский актер театра и кино, снимавшийся в кинопроектах "Поводырь", "Век Якова", "Папик". В то же время у артиста есть брат, который также достиг высот в актерском деле.

Что известно о Николае Боклане, и где он сейчас — знает "Телеграф".

Николай Боклан — биография

Будущий актер родился в 1963 году в Киеве. Учился в институте театрального искусства имени Карпенко-Карого. После окончания вуза стал работать в Молодом театре. Там играл в спектаклях "Войцек", "День любви, день свободы".

С 1997 Боклан стал актером столичного театра драмы и комедии на левом берегу Днепра. В его творческом наследии — десятки театральных ролей, в частности, в спектаклях "Отелло", "Ой, не ходи, Грицю…", "Рожевий міст", "Річард ІІІ". В театре драмы и комедии Николай работал 20 лет.

Николай Боклан занимается актерством всю жизнь, фото из сети

Параллельно актер снимался в кино. Дебютной работой был фильм "Вавилон ХХ", но узнаваемым Боклан стал после киноработы "Два кроки до тиші". В ней говорится о выводе советских войск из Афганистана.

Николай Боклан ярко проявил себя как исполнитель исторических ролей. К примеру, он превратился в казака Кирилла Тура в ленте "Чорна рада". Фильм рассказывает о борьбе за гетманскую власть после смерти Богдана Хмельницкого. Также Николай играл в комедийном мюзикле "За двумя зайцами".

Николай Боклан снимался в фильме "Чорна рада", скриншот с фильма

Большой работой для Боклана стала роль полковника Даниила Нечая в исторической ленте "Богдан-Зиновій Хмельницький". Драма раскрывает сложный этап освободительной войны украинцев против польских господ. В битве под Збаражем казаки уже почти получили победу над шляхтой, однако в последний момент их предал крымский хан. По его указанию, орда ушла с поля боя.

Николай Боклан в ленте "Богдан-Зиновій Хмельницький", скриншот из фильма

Кроме этого, Боклан играл роли в лентах "ТойХтоПройшовКрізьВогонь", "Тіні незабутих предків", "Я буду чекати тебе завжди", "Хайтарма". Особой для актера стала лента "Гніздо горлиці", в которой говорится о трудовой эмиграции украинцев. За нее Боклан выиграл премию "Золота дзиґа" как лучший актер второго плана.

Николай Боклан сыграл в десятках фильмов и сериалов, фото из сети

Впоследствии Николай принял участие в сериалах "Не отпускай", "Подари мне счастье", "Акушерка". Также актер часто рассказывал, что его путают с братом, Стасом Бокланом, из-за внешнего сходства. К тому же они работают в одной сфере.

Николай и Стас Боклан, коллаж из сети

Где сейчас Николай Боклан

В 2021 году Боклан получил звание народного артиста Украины. Через год актер дал интервью, в котором рассказал, что сейчас не играет в театре. Он стал преподавателем в Киевском национальном университете культуры и искусств. Также в последнее время у Боклана нет ролей в кино.

Так выглядел Николай Боклан в последние годы, фото Osnova film

Артист не любит публичность, вместо нее предпочитает тихую и спокойную жизнь. Ему нравится выращивать овощи и цветы на даче за городом. Известно, что у Боклана есть жена, работавшая балериной в Оперном театре. Сейчас она находится на пенсии. А вот сын актера выбрал инженерскую профессию.

Николай Боклан ведет непубличный образ жизни, фото Osnova film

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