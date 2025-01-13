Россияне в очередной раз обстреляли Сумы: под ударом - детский центр и жилой массив (фото)

Работать пришлось одновременно по нескольким адресам

В воскресенье, 12 января, россияне нанесли воздушные удары по оздоровительному детскому центру (ОДЦ) в Сумах. На территории заведения вспыхнул пожар.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Сумской области и Telegram-канал Сумской областной военной администрации. Во вражеские обстрелы попал также жилой сектор города.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Спасатели сообщили, что работать пришлось одновременно по нескольким адресам.

"Очаги возгорания ликвидированы. Территории, подвергшиеся ударам, обследованы," — отметили в ГСЧС.

Также были обнародованы видео и фото последствий атаки. В Сумской ОВА уточнили, что пожар на территории ОДЦ произошел из-за падения обломков российского беспилотника.

"Предварительно пострадавших нет. На месте работают все необходимые службы, последствия атаки уточняются", — сообщили в администрации.

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