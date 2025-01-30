Запасы газа в Украине достигли исторического минимума? Что говорят в "Нафтогазе"

Отопительный сезон Украина пройдет

Запасы газа в украинских хранилищах могли достичь исторического минимума. Сейчас они якобы составляют всего 10 процентов от общего объема.

Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. При этом он отмечает, что вопрос не в том, сможет ли Украина пройти отопительный сезон с таким объемом газа, а в том за какой счет это будет сделано.

"Нафтогаз" может закупить газ по 550-600 долларов и тогда его хватит. Но это будут убытки", — предполагает Попенко.

В то же время важно отметить, что "Нафтогаз" на днях выступил с официальным заявлением о том, что "газа хватит".

"Мы контролируем ситуацию с запасами газа. Их хватит для уверенного прохождения отопительного сезона. Комфорт и тепло в домах украинцев – главный приоритет нашей работы. Группа "Нафтогаз" также импортирует топливо – должны быть готовы ко всем вызовам в условиях войны", – подчеркнул глава Группы "Нафтогаз" Роман Чумак.

Напомним, ранее мы писали о том, что в "Укрэнерго" сделали заявление о том, планируются ли в ближайшее время отключения света.