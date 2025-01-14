Свет и газ для украинцев. В Раде объяснили, есть ли основания поднять цены

Парламентская ВСК заинтересовалась вопросом обоснованности тарифов

Украинцы хотят получить четкие ответы на вопросы о себестоимости добычи природного газа и производстве электроэнергии, о цене тарифов на поставку воды и отопления, содержании внутридомовых сетей, чтобы понять потребность в их повышении. Именно поэтому два месяца назад в Верховной Раде была создана временная следственная комиссия (ВСК) по анализу ценообразования в энергетике, по долгам и обоснованности коммунальных тарифов.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал народный депутат Украины, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко. Он объяснил, насколько обоснованы нынешние расценки.

По его словам, производители электроэнергии и газа, а также поставщики коммунальных услуг имеют вполне конкретный интерес к повышению цен и тарифов.

— Но большинство украинцев хотят разобраться: откуда взялись нынешние тарифы, насколько они соответствуют законности, реалиям экономической обоснованности, целесообразности, нравственности и так далее, — говорит народный избранник. — И только после анализа, после ответа на эти простые вопросы можно переходить ко второму вопросу: может ли вообще стоять вопрос повышения цены газа, электроэнергии на повестке дня.

Алексей Кучеренко рассказал, что ВСК с экспертами и профессионалами анализирует все запросы и ответы, чтобы сделать основной вывод: нынешние цены на газ, электроэнергию и тепло — обоснованы ли они, законны ли, покрывают ли расходы монополистов?

— По моему убеждению, не может стоять вопрос о необходимости поднятия цен на газ и на электроэнергию, потому что существующие тарифы полностью (даже с лихвой) покрывают расходы энергетических компаний на производство, поставку и продажу нам газа и электроэнергии, — отмечает нардеп.

Он пояснил, что в ВСК разобрали и знают себестоимость добычи газа НАК "Нафтогаз", знают себестоимость производства электроэнергии НАЭК "Энергоатом" и потому утверждает, что ни о каком повышении цены для населения речи не может идти. Ведь нынешняя цена полностью покрывает их себестоимость и рентабельность.

— "Копаться", почему они в долгах, почему у них проблемы — нужно в первую очередь в организации работы на этих двух рынках, газовом и энергетическом. Они провалены, сегодня рынков как таковых нет. Организация управления этими государственными компаниями — "Энергоатом" и "Нафтогаз" — далека от эффективности. Они могут себе любые зарплаты выплачивать, любой пиар заказывать, но от эффективной работы они очень далеки на пушечный выстрел, — считает Алексей Кучеренко.

Он добавил, что другой вопрос, насколько обоснованы тарифы монополистов, поставляющих эти ресурсы.

— Речь идет об "Укрэнерго", облэнерго, облгазах и т.д. Есть множество вопросов относительно их обоснованности (хотя им эти тарифы устанавливает тоже государство, а именно Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг, НКРЭП). То есть резюме: на сегодняшний день нет оснований говорить о необходимости повышения цены электроэнергии и газа для населения, — подытожил нардеп.

Ранее "Телеграф" писал, что в НКРЭП заявили: в 2025 году мораторий на повышение тарифов для населения на газ и отопление, действующий с 2022 года, остается в силе. Стоимость горячей воды и отопления не изменится.