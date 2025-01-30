В ЕС хотят возобновить поставки российского газа: придумали оригинальную причину

Такая идея получила поддержку со стороны ряда столиц, которые увидели в ней способ снизить европейские расходы на энергоносители

Европейские чиновники обсуждают возможность возобновления поставки российского трубопроводного газа в ЕС в рамках возможного урегулирования с целью прекращения войны против Украины. У некоторых эта идея вызвала лишь возмущение.

Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на людей, знакомых с ходом дискуссий. Сторонники возобновления покупки российского газа считают, что такой ход приведет к снижению высоких цен на энергоносители в Европе, а также побудит Москву сесть за стол переговоров и даст обеим сторонам повод для реализации и поддержания режима прекращения огня.

При этом, подобная идея уже на моменте обсуждения вызвала негативную реакцию среди ближайших союзников Украины в ЕС. В то же время, некоторыми немецкими и венгерскими официальными лицами такой вариант был одобрен. Также эта идея получила поддержку со стороны других столиц, которые увидели в ней способ снизить европейские расходы на энергоносители.

"Некоторые крупные государства-члены оказывают давление на цены на энергоносители, и это, конечно, один из способов их снизить", — заявил один из чиновников.

FT пишет, что возобновление экспорта в Европу значительно увеличило бы доходы Москвы. До войны потоки по трубопроводам из России составляли около 40 процентов от общего объема поставок ЕС, причем Германия была крупнейшим импортером.

Чиновники Брюсселя и дипломаты некоторых стран Восточной Европы, многие из которых в течение последних трех лет работали над сокращением объемов импорта российских энергоносителей в этот блок, были возмущены таким предложением.

"Это безумие", — сказал один из чиновников. "Насколько глупыми мы можем быть, даже если думаем об этом как о варианте?".

Один из ведущих чиновников Европейской комиссии по вопросам энергетики Дитте Юуль Йоргенсен на этой неделе находится в США, где встречается с экспортерами СПГ для переговоров, которые затронут потенциальные долгосрочные поставки.

Заявленная цель ЕС — полностью избавиться от российского ископаемого топлива в энергетической системе блока к 2027 году. Комиссар ЕС по энергетике Дэн Йоргенсен должен представить план по достижению этой цели в марте.

Отмечается, что поставляемый из России по трубопроводу газ составлял около 10 процентов от общего объема поставок в 2024 году, но сократился вдвое после того, как в январе закончился транзитный контракт, разрешавший поставки в ЕС через Украину.

Оставшийся трубопровод, поставляющий российский газ в блок, — это линия "Турецкий поток" через Турцию, которая обеспечивает Венгрию около 7,5 млрд кубометров газа. Будапешт вместе с пророссийским правительством Словакии лоббируют ЕС, чтобы надавить на Украину и возобновить транзит газа.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию. Это нужно из соображений национальной безопасности. Газотранспортная система Украины работает в режиме отсутствия транзита российского газа. Инфраструктура системы подготовлена к такому функционированию.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Киеву, что из-за отказа от продолжения транзита российского газа в страны Европы его партия готова голосовать за снижение помощи украинским беженцам. По его мнению, такой шаг станет "адекватными ответными мерами". Это уже не первый подобный выпад со стороны Фицо, поскольку ранее он угрожал прекратить поставки электричества Украине.