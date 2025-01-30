Отключения света введут из-за похолодания? В "Укрэнерго" дали четкий ответ

Ситуация в энергосистеме Украины остается стабильной

В "Укрэнерго" сделали заявление о том, что в настоящее время прогнозов по ограничению электроснабжения в связи с похолоданием нет. Прогнозируемое понижение температуры не приведет к существенным проблемам и необходимости вводить отключения.

Данная информация была опубликована в Telegram-канале "Укрэнерго". Там отметили, что похолодание, которое ожидается в Украине на следующей неделе, не станет причиной ввода графиков.

"Ситуация в энергосистеме Украины остается стабильной. Энергетики прорабатывают все сценарии, в том числе и на случай резкого снижения температуры воздуха", — говорится в сообщении.

Также в компании напомнили, что единственной причиной вынужденного применения отключений было и остается разрушение энергетической инфраструктуры в результате российских ракетно-дроновых атак.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в феврале ожидается похолодание и, по словам Станислава Игнатьева, в связи с этим стабилизационные графики отключений света могут быть вновь введены. Он подчеркнул, что при среднесуточных температурах –10 градусов дефицит в пиковые часы потенциально может составлять до 4 ГВт часов. Поэтому могут быть введены утренние и вечерние стабилизационные отключения.