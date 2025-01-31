Граница открыта не для всех: кто из мужчин может выехать из Украины в феврале

Для пересечения государственной границы нужно собрать определенные документы

В Украине продлено военное положение и общая мобилизация до февраля, что означает, что мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну. В то же время, правительство определило перечень граждан, которые могут пересекать границу на законных основаниях.

Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины №57, право на выезд имеют только отдельные категории военнообязанных при наличии соответствующих документов. Выехать за границу в феврале 2025 года могут лица, освобожденные от военной службы по особым обстоятельствам:

мужчины с инвалидностью любой группы;

многодетные родители (трое и более детей в возрасте до 18 лет);

опекуны и наблюдатели лиц с инвалидностью I или II группы;

родители детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями;

мужчины, самостоятельно воспитывающие детей до 18 лет;

граждане, исключенные из военного учета из-за состояния здоровья;

мужчины, чьи родственники погибли на войне или пропали без вести.

Работники критических сфер и специалисты:

водители, перевозящие гуманитарные грузы или работающие в международных перевозках;

железнодорожники, обеспечивающие работу железнодорожного транспорта;

дипломаты и их семьи, откомандированные за границу;

спортсмены и тренеры, участвующие в международных соревнованиях;

моряки, авиационный персонал, работающие на международных маршрутах;

граждане, постоянно проживающие за границей и имеющие соответствующие документы.

Студенты и педагоги:

украинцы, обучающиеся в иностранных вузах и имеющие подтвержденные документы;

курсанты и студенты авиационных школ для прохождения летной подготовки;

участники международных программ образовательной академической мобильности.

Какие документы необходимо иметь для выезда

Для подтверждения права на пересечение границы необходимо иметь соответствующие документы, среди которых:

справка МСЭК (медико-социальной экспертизы) для лиц с инвалидностью;

свидетельства о рождении детей и решении суда об опеке;

справки о снятии с военного учета;

документы об обучении или участии в спортивных соревнованиях;

разрешения на международные гуманитарные перевозки.

Важно: рабочая виза не является подтверждением постоянного проживания за границей.

Ранее "Телеграф" писал, кто из ребят до 22 лет может выехать из Украины во время войны. Выехать за границу можно по семейным обстоятельствам.