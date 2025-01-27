Кто из парней до 22 лет может выехать из Украины во время войны

Выехать за границу можно по семейным обстоятельствам

В 2025 году правила пересечения границы для мужчин в возрасте 18–60 лет остаются ограниченными из-за военного положения в Украине. Однако есть определенные категории, обладающие правом выезжать.

По постановлению Кабинета Министров № 1536 от 31 декабря 2024 года право на выезд за границу имеют мужчины до 25 лет, однако при определенных условиях. Так, выехать из Украины теперь могут:

студенты в возрасте 18–22 лет для обучения при наличии документа о зачислении в иностранное учебное заведение;

для обучения при наличии документа о зачислении в иностранное учебное заведение; военные в возрасте 18–25 лет, которые служат по контракту, имеют право выезда за границу со справкой от воинской части и военно-учетным документом.

Также пересекать государственную границу при наличии определенных документов могут:

люди с отсрочкой от мобилизации — если в военно-учетных документах есть соответствующая отметка;

забронированные работники — те, кто имеет бронь на период мобилизации;

мужчины, непригодные к службе по состоянию здоровья — на основании заключения военно-врачебной комиссии (ВвК);

многодетные родители – если воспитывают троих и более несовершеннолетних детей;

родители-одиночки и мужья, чьи жены служат в ВСУ, при условии если ребенку менее 18 лет;

лица, которые ухаживают за людьми с инвалидностью или выезжают на лечение (согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации");

мужчины старше 60 лет.

Следует отметить, что из-за изменений в законодательстве, с 1 июня 2024 года мужчины, постоянно проживающие за границей , не могут покидать Украину во время военного положения.

Ранее "Телеграф" писал, можно ли мужчине за границей стать на воинский учет. Процедура взятия на учет подразумевает личное присутствие в районном ТЦК и СП.