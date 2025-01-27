Кто из парней до 22 лет может выехать из Украины во время войны
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Выехать за границу можно по семейным обстоятельствам
В 2025 году правила пересечения границы для мужчин в возрасте 18–60 лет остаются ограниченными из-за военного положения в Украине. Однако есть определенные категории, обладающие правом выезжать.
По постановлению Кабинета Министров № 1536 от 31 декабря 2024 года право на выезд за границу имеют мужчины до 25 лет, однако при определенных условиях. Так, выехать из Украины теперь могут:
- студенты в возрасте 18–22 лет для обучения при наличии документа о зачислении в иностранное учебное заведение;
- военные в возрасте 18–25 лет, которые служат по контракту, имеют право выезда за границу со справкой от воинской части и военно-учетным документом.
Также пересекать государственную границу при наличии определенных документов могут:
- люди с отсрочкой от мобилизации — если в военно-учетных документах есть соответствующая отметка;
- забронированные работники — те, кто имеет бронь на период мобилизации;
- мужчины, непригодные к службе по состоянию здоровья — на основании заключения военно-врачебной комиссии (ВвК);
- многодетные родители – если воспитывают троих и более несовершеннолетних детей;
- родители-одиночки и мужья, чьи жены служат в ВСУ, при условии если ребенку менее 18 лет;
- лица, которые ухаживают за людьми с инвалидностью или выезжают на лечение (согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации");
- мужчины старше 60 лет.
Следует отметить, что из-за изменений в законодательстве, с 1 июня 2024 года мужчины, постоянно проживающие за границей, не могут покидать Украину во время военного положения.
Ранее "Телеграф" писал, можно ли мужчине за границей стать на воинский учет. Процедура взятия на учет подразумевает личное присутствие в районном ТЦК и СП.