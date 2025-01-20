Укр

Мужчинам, которые вернутся из-за границы, обещают отсрочку от мобилизации: при каких условиях

Автор
Каролина Терещенко
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Иллюстрация. Фото Коллаж "Телеграфа"

Основной обязанностью мужчин остается защита Украины

Украина готова обеспечить своим гражданам, находящимся за границей, отсрочку от мобилизации. Им предлагают вернуться на родину и работать на оборонных предприятиях с возможностью бронирования.

Об этом говорил министр национального единства Украины Алексей Чернышев в интервью "Радио Свобода". По словам министра, Украине не хватает профессионалов в таких секторах как оборонная промышленность, военно-промышленный комплекс и другие ключевые индустрии.

"Сегодня Украина, некоторые индустрии, нуждаются как в воздухе специалистов. Это и оборонная отрасль, и отрасль военно-промышленная, это и другие отрасли. У нас дефицит профессионалов, у нас дефицит специалистов, и большинство из них Украина готова бронировать от военной службы. Именно для этого мы планируем развернуть такие центры, которые помогут в поиске вакансий в Украине и в стране пребывания украинцев", — отмечает Чернышев.

Новые центры вакансий будут информировать граждан о возможностях трудоустройства на предприятиях Украины и стимулировать их сделать свой профессиональный выбор.

"Эти центры вакансий смогут предоставлять услуги и поощрять выбрать тот или иной путь свой профессиональный в Украине", — рассказывает министр.

Он подчеркнул, что трудоустройство по предложенному механизму добровольно.

"Я уверен, что украинские мужчины к этому стремятся, они хотят принести пользу, если он не готов продолжать свой путь в военном направлении, он может предложить себя как специалист — и для того действует определенный механизм, его нужно просто использовать", — добавил Чернышев.

Ранее "Телеграф" писал, будут ли мобилизовывать студентов после базовой общевойсковой подготовки. Депутаты подчеркнули, что мужчины в возрасте до 25 лет не подлежат мобилизации.

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