Кого не коснется мобилизация в 2025 году: список профессий

Новый порядок бронирования будет действовать в течение 2025 года

С декабря 2024 года в Украине действует обновленный порядок бронирования военнообязанных. Документ определяет шесть основных категорий специалистов, которые получат отсрочку от призыва.

Среди них – работники критической инфраструктуры, дипломаты и руководители стратегических предприятий. "Телеграф" выяснил, военнообязанных каких профессий не коснется мобилизации в 2025 году.

В первую категорию вошли госслужащие категории "А" и работники патронатных служб. Броню также получат временные исполняющие обязанности на этих должностях.

Вторая категория включает руководителей местного уровня. Отсрочку от призыва будут предоставлять главам областных государственных администраций, руководителям военных администраций и руководителям районных и городских советов.

Владельцы и руководители критически важных предприятий формируют третью категорию. Право на броню получат члены наблюдательных советов стратегических компаний, деятельность которых обеспечивает обороноспособность государства.

Четвертая категория включает специалистов, поддерживающих работу критической инфраструктуры. Это работники оборонной индустрии, энергетического сектора и коммуникационной сферы.

Дипломатический корпус и представители международных организаций формируют пятую категорию. К ней относятся сотрудники ООН, донорские программы и зарубежные дипломатические учреждения в Украине.

Шестая категория охватывает представителей спортивной отрасли. Броню получат специалисты, обеспечивающие подготовку сборных команд Украины, включая параолимпийскую сборную.

Новые правила бронирования четко очерчивают перечень должностей и профессий, имеющих право на отсрочку. Порядок бронирования будет действовать в течение 2025 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, на сколько можно получить отсрочку от мобилизации. Автоматическое продление отсрочки предусмотрено только для некоторых категорий.