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Запретить нельзя отпустить. Юрист указал на законодательную коллизию с выездом мужчин за границу

Автор
Игорь Тимофеев
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Автор
dpsu.gov.ua

Пограничники должны указывать, каких документов не хватает для выезда

Украинское законодательство не запрещает выезд мужчин за границу во время войны. Однако власти ведут себя так, словно мы живем в тоталитарной стране, устанавливая военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет ограничения на выезд за пределы государства.

Об этом "Телеграфу" рассказал известный адвокат Ростислав Кравец. Он напомнил, что в демократической стране разрешено все, что не запрещено.

Больше читайте в публикации: "Нет никакого запрета на выезд мужчин за границу, — адвокат Ростислав Кравец, ч. II".

Юрист говорит, что статья 6 закона о пересечении гражданами границы Украины перечисляет все случаи запрета выезда мужчин 18-60 лет за границу, однако нет ни одного, связанного с введением военного положения.

И хотя статья 8 закона "О правовом режиме военного положения" гласит, что военное командование вместе с военными администрациями может "устанавливать в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины, особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения граждан", там тоже нет слова "запрещено".

— Слово "запрещено" в постановлении не найдете. Написано "разрешено" (в указанном постановлении Кабмина представлен перечень категорий лиц, имеющих право пересекать границу во время действия военного положения. — Ред.) В демократической стране разрешено все, что не запрещено. Если мы тоталитарная страна, запрещено все, что не разрешено. Есть решения на этот счет и Конституционного суда, и международных судов. Где запрет выезда за границу? Нет. Никто не устанавливал, — подчеркивает адвокат.

Он пояснил, что украинские юристы ждут решения Европейского суда по правам человека в отношении двух студентов, которым запретили выехать за границу.

— Где-то в марте должны получить заключение. Но ни на что [оно не повлияет]. Полное игнорирование прав человека и законов, — говорит Ростислав Кравец.

По его словам, Верховный Суд наконец-то принял решение, по которому при отказе выезда за границу пограничники должны четко указывать: какие именно документы не предоставлены, чего не хватает и какие документы не оформлены должным образом.

Напомним, ранее известный адвокат пояснил, что не столько с объявлением в розыск по линии ТЦК.

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#Запрет #Ростислав Кравец #Выезд за границу