Запретить нельзя отпустить. Юрист указал на законодательную коллизию с выездом мужчин за границу

Пограничники должны указывать, каких документов не хватает для выезда

Украинское законодательство не запрещает выезд мужчин за границу во время войны. Однако власти ведут себя так, словно мы живем в тоталитарной стране, устанавливая военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет ограничения на выезд за пределы государства.

Об этом "Телеграфу" рассказал известный адвокат Ростислав Кравец. Он напомнил, что в демократической стране разрешено все, что не запрещено.

Больше читайте в публикации: "Нет никакого запрета на выезд мужчин за границу, — адвокат Ростислав Кравец, ч. II".

Юрист говорит, что статья 6 закона о пересечении гражданами границы Украины перечисляет все случаи запрета выезда мужчин 18-60 лет за границу, однако нет ни одного, связанного с введением военного положения.

И хотя статья 8 закона "О правовом режиме военного положения" гласит, что военное командование вместе с военными администрациями может "устанавливать в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины, особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения граждан", там тоже нет слова "запрещено".

— Слово "запрещено" в постановлении не найдете. Написано "разрешено" (в указанном постановлении Кабмина представлен перечень категорий лиц, имеющих право пересекать границу во время действия военного положения. — Ред.) В демократической стране разрешено все, что не запрещено. Если мы тоталитарная страна, запрещено все, что не разрешено. Есть решения на этот счет и Конституционного суда, и международных судов. Где запрет выезда за границу? Нет. Никто не устанавливал, — подчеркивает адвокат.

Он пояснил, что украинские юристы ждут решения Европейского суда по правам человека в отношении двух студентов, которым запретили выехать за границу.

— Где-то в марте должны получить заключение. Но ни на что [оно не повлияет]. Полное игнорирование прав человека и законов, — говорит Ростислав Кравец.

По его словам, Верховный Суд наконец-то принял решение, по которому при отказе выезда за границу пограничники должны четко указывать: какие именно документы не предоставлены, чего не хватает и какие документы не оформлены должным образом.

Напомним, ранее известный адвокат пояснил, что не столько с объявлением в розыск по линии ТЦК.