Андрей Табалов: "Волошкове поле" расширяет экспорт в ЕС и готовит новые продукты для европейского рынка

В 2025 году молочная компания "Волошкове поле" планирует расширить свое присутствие на рынках ЕС, в частности увеличить объемы экспорта сгущенки и сливочного масла.

Об этом в интервью БизнесТелеграф рассказал генеральный директор молочной компании "Волошкове поле", глава Евроинтеграционного комитета СМПУ Андрей Табалов.

По его словам, в 2024 году самые большие объемы продаж обеспечили дистрибьюторы из Германии, Польши и стран Балтии. Европейские потребители положительно восприняли продукцию под ТМ "Хлопчик", особенно сгущенное молоко в мягкой упаковке дой-пак. Также растет спрос на безлактозную сгущенку и новинки со вкусом ванили, какао и кофе.

"В 2025 году мы хотим не только укрепить сотрудничество с существующими партнерами, но и расширить географию продаж в Европе. Мы уверены, что наша продукция способна достойно конкурировать на международном рынке", – отметил Табалов.

Для достижения этой цели компания продолжит участвовать в международных выставках, в частности, Anuga 2025 в Кельне, где планирует найти новых партнеров и заключить контракты.

Также "Волошкове поле" работает над возможностью экспорта сухого обезжиренного молока и сыворотки, поскольку спрос на эти продукты в Европе растет.