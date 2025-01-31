Андрій Табалов: "Волошкове поле" розширює експорт до ЄС та готує нові продукти для європейського ринку

У 2025 році молочна компанія "Волошкове поле" планує розширити свою присутність на ринках ЄС, зокрема збільшити обсяги експорту згущеного молока та вершкового масла.

Про це в інтерв’ю БізнесТелеграф розповів генеральний директор молочної компанії "Волошкове поле", голова Євроінтеграційного комітету СМПУ Андрій Табалов.

За його словами, у 2024 році найбільші обсяги продажів забезпечили дистриб’ютори з Німеччини, Польщі та країн Балтії. Європейські споживачі позитивно сприйняли продукцію під ТМ "Хлопчик", особливо згущене молоко у м’якому пакуванні дой-пак. Також зростає попит на безлактозне згущене молоко та новинки зі смаком ванілі, какао і кави.

"У 2025 році ми хочемо не лише зміцнити співпрацю з існуючими партнерами, а й розширити географію продажів у Європі. Ми впевнені, що наша продукція здатна гідно конкурувати на міжнародному ринку", – зазначив Табалов.

Для досягнення цієї мети компанія продовжить брати участь у міжнародних виставках, зокрема Anuga 2025 у Кельні, де планує знайти нових партнерів та укласти контракти.

Також "Волошкове поле" працює над можливістю експорту сухого знежиреного молока та сироватки, оскільки попит на ці продукти в Європі зростає.