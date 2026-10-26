С башенкой и узорами: как выглядит одна из уникальных школ на Полтавщине

В Харсиках сохранилось здание украинского архитектурного модерна, где после переезда учеников разместили лечебно-трудовой профилакторий

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В селе Харсики Полтавской области стоит старинная земская школа, построенная в начале XX века по проекту архитектора Афанасия Сластиона. Её легко узнать по необычной архитектуре: декоративным башенкам, трапециевидным окнам и узорам на кирпичном фасаде. Сейчас памятник постепенно разрушается. Крыша протекает, деревянные конструкции повреждены, внутри обваливаются потолок и пол.

Рассказываем, чем примечательна школа и почему она оказалась под угрозой исчезновения.

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Школа с башенками и необычными окнами

Здание построили в 1913 году как трёхклассное народное училище, сообщает "Україна Інкогніта". Оно входило в сеть школ Лохвицкого земства и стало одним из образцов украинского архитектурного модерна. Фасады украшают геометрические узоры, а здание выделяется декоративными башенками и трапециевидными окнами.

Старинная земская школа в Харсиках. Фото: Полтавская ОВА

Одноэтажная школа имеет П-образную форму. За кирпичной облицовкой скрывается деревянный каркас. Рисунок на стенах создаёт сама кладка по принципу "белое по белому", а под свесом крыши размещён накладной деревянный декор. Южный фасад украшает слуховое окно с резьбой.

Афанасий Сластион спроектировал земскую школу в Харсиках

Изначально комплекс был гораздо больше. Рядом стояли деревянный сарай и дубовый погреб, были колодец, уборная и ограда. До наших дней дошли сама школа и руины ещё одной постройки. Внутри частично сохранились карниз простого профиля и некоторые первоначальные оконные рамы.

После учеников здание занял профилакторий

Много лет в школе учились дети. В 1984 году в селе построили новую школу на средства колхоза "Маяк", а историческое здание приспособили под лечебно-трудовой профилакторий. Позже оно опустело.

Старинная земская школа в Харсиках. Фото: Полтавская ОВА

Местная жительница Анастасия Руда вспоминала, что после отъезда профилактория люди просили устроить в здании церковь, но "больница не разрешила".

Что происходит с памятником сейчас

Школу пытались спасти и раньше. В 2016 году жители вышли на толоку: расчистили заросли вокруг здания, убрали мусор и обрезали ветви. К тому времени на школе уже появилась табличка "Памятник архитектуры".

Окна школы в Харсиках. Фото: Полтавская ОВА

Сейчас здание законсервировано, но долгие годы запустения нанесли ему серьёзный ущерб. Повреждена крыша и внутренние конструкции, разрушается кирпичная кладка фасада. Школе срочно нужны противоаварийные работы. Пока оконные проёмы закрыли плёнкой, чтобы внутрь попадало меньше осадков.

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