Море обломков и огромная воронка: как выглядят места пролетов в Киеве (репортаж Яна Доброносова)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Среди раненых много студентов из университетского общежития
Вечером 26 октября российские оккупанты атаковали Киев. В результате атаки зафиксировано попадание в нескольких районах столицы, есть погибший и 10 пострадавших.
Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как выглядит одно из мест прилета вражеской ракеты. На кадрах видна огромная воронка в земле, а также поврежденную карету скорой помощи.
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что ракеты попали на территорию одного из университетов и рядом с ним, в районе парка "Киото", станции метро и жилых домов.
Есть информация, что люди могут находиться под завалами. Продолжаются спасательные работы.
"Рядом нет ни одного военного объекта. Это удар прямо по городу, по инфраструктуре", — подчеркнул президент.
Большинство раненых в Киеве – студенты из университетского общежития.
Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что прибывшие по вызову есть пострадавшие среди медиков скорой — парамедик и экстренный медицинский техник.
Также в результате вражеских обстрелов повреждено одно из медицинских учреждений в Днепровском районе.
"Взрывной волной выбило окна в реанимационном отделении. В другом медучреждении в этом районе тоже выбило окна в двух отделениях. Пациенты и медперсонал не пострадали", — добавил Кличко.
Один из прилетов произошел у станции метро "Лесная". На кадрах заметно большое количество обломков и стекла. Также есть сгоревшие автомобили.
Движение по проспекту Броварскому (от станции метро "Лесная" в направлении улицы Братиславской) перекрыто. Объезд осуществляется по улице Киото.
Также в результате вражеской атаки пострадал супермаркет "Ашан". Существенные повреждения заметны на фасаде, а парковка перед ним усеяна обломками.
Ранее Телеграф рассказывал, что украинская компания F-Drones разрабатывает реактивный дрон-перехватчик F-Jet 80 для борьбы с российскими ударными беспилотниками.