Море обломков и огромная воронка: как выглядят места пролетов в Киеве (репортаж Яна Доброносова)

Среди раненых много студентов из университетского общежития

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Вечером 26 октября российские оккупанты атаковали Киев. В результате атаки зафиксировано попадание в нескольких районах столицы, есть погибший и 10 пострадавших.

Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как выглядит одно из мест прилета вражеской ракеты. На кадрах видна огромная воронка в земле, а также поврежденную карету скорой помощи.

Кареты "скорой" на месте прилета. Фото Ян Доброносов

Карета "скорой", пострадавшая от удара. Фото Ян Доброносов

Медик "скорой", пострадавшей от удара. Фото Ян Доброносов

Карета "скорой", пострадавшая от удара. Фото Ян Доброносов

Карета "скорой", пострадавшая от удара. Фото Ян Доброносов

Карета "скорой", пострадавшая от удара. Фото Ян Доброносов

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что ракеты попали на территорию одного из университетов и рядом с ним, в районе парка "Киото", станции метро и жилых домов.

Есть информация, что люди могут находиться под завалами. Продолжаются спасательные работы.

"Рядом нет ни одного военного объекта. Это удар прямо по городу, по инфраструктуре", — подчеркнул президент.

Спасатели работают на месте удара в Киеве. Фото Ян Доброносов

Спасатели работают на месте удара в Киеве. Фото Ян Доброносов

Спасатели работают на месте удара в Киеве. Фото Ян Доброносов

Спасатели работают на месте удара в Киеве. Фото Ян Доброносов

Большинство раненых в Киеве – студенты из университетского общежития.

Вырва на месте прилета в Киеве. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Уничтоженное авто в результате прилета. Фото Ян Доброносов

Поврежден генератор по прилету. Фото Ян Доброносов

Уничтоженное авто в результате прилета. Фото Ян Доброносов

Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что прибывшие по вызову есть пострадавшие среди медиков скорой — парамедик и экстренный медицинский техник.

Также в результате вражеских обстрелов повреждено одно из медицинских учреждений в Днепровском районе.

"Взрывной волной выбило окна в реанимационном отделении. В другом медучреждении в этом районе тоже выбило окна в двух отделениях. Пациенты и медперсонал не пострадали", — добавил Кличко.

Один из прилетов произошел у станции метро "Лесная". На кадрах заметно большое количество обломков и стекла. Также есть сгоревшие автомобили.

Обломки на станции метро "Лесная". Фото Ян Доброносов

Движение по проспекту Броварскому (от станции метро "Лесная" в направлении улицы Братиславской) перекрыто. Объезд осуществляется по улице Киото.

Объезд Броварского проспекта на карте

Обломки на дороге. Фото Ян Доброносов

Также в результате вражеской атаки пострадал супермаркет "Ашан". Существенные повреждения заметны на фасаде, а парковка перед ним усеяна обломками.

"Ашан" после прилета. Фото Ян Доброносов

Авто на парковке "Ашану" после прилета. Фото Ян Доброносов

"Ашан" после прилета. Фото Ян Доброносов

"Ашан" после прилета. Фото Ян Доброносов

Ранее Телеграф рассказывал, что украинская компания F-Drones разрабатывает реактивный дрон-перехватчик F-Jet 80 для борьбы с российскими ударными беспилотниками.