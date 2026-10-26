"Шуба" отойдет на второй план: как приготовить закуску из тюльки

Рыбу дополняют маринованный лук и сочные овощи

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Из недорогой тюльки можно приготовить яркую закуску с маринованным синим луком, сладким перцем и помидорами. Выкладывать ингредиенты слоями не нужно: очищенную рыбу достаточно смешать с овощами, петрушкой и простой заправкой.

Рецептом поделилась блогер Ирина Верчик в Instagram.

"Это такое вкусное сочетание, что шуба уходит на второй план", – отметила она.

Читайте также: Маринованный лук за 10 минут: хрустящее дополнение к шашлыку, бургерам и салатам (видео)

Сочные овощи дополняют рыбу, маринованный лук придает закуске кислинку, а зернистая горчица и ароматное масло делают вкус ярче. Подать блюдо можно в общей салатнице или порционно.

Что понадобится для закуски из тюльки

Возьмите тюльку, маринованный синий лук, болгарский перец, помидор, петрушку, зернистую горчицу и ароматное растительное масло. Количество продуктов подбирайте по размеру порции.

Лук нужен уже маринованный. Перед тем как добавить его, дайте лишнему маринаду стечь – так заправка не будет слишком жидкой. У перца удалите семена и внутренние перегородки, помидор и петрушку вымойте и обсушите.

Для заправки подойдет ароматное подсолнечное масло: оно хорошо сочетается с рыбой и луком. Используйте именно зернистую горчицу – она распределится между кусочками и сохранит текстуру.

Как почистить тюльку и собрать блюдо

Аккуратно отделите у рыбы голову, раскройте брюшко и удалите внутренности. Разверните тушку и выньте хребет вместе с хвостом, стараясь не повредить филе. Проверьте, не осталось ли крупных костей.

Тюльку нужно аккуратно очистить от внутренностей и хребта. Скриншот mama_verchyk/Instagram

Выложите очищенную тюльку в тарелку или салатницу. Болгарский перец нарежьте соломкой, помидор – небольшими кусочками, петрушку измельчите. Не режьте овощи слишком мелко: в готовом блюде должны остаться сочные кусочки.

Добавьте к рыбе маринованный синий лук, перец, помидор и петрушку. Положите зернистую горчицу, полейте ароматным маслом и осторожно перемешайте, поднимая ингредиенты со дна.

Тюльку с овощами заправляют ароматным маслом перед подачей. Скриншот mama_verchyk/Instagram

С чем подавать тюльку с овощами

К закуске подойдет отварной или запеченный картофель. Его мягкий вкус дополнит насыщенную рыбу, маринованный лук и горчичную заправку. Картофель можно подать отдельно, чтобы каждый взял нужную порцию.

Еще один вариант – ржаной хлеб или слегка подсушенные ломтики. Выкладывайте на них тюльку с овощами непосредственно перед едой, чтобы хлеб не размок от помидорного сока и масла.

Если подаете блюдо на общий стол, перемешайте его перед подачей, чтобы заправка равномерно покрыла рыбу и овощи. Сначала попробуйте закуску и только потом добавляйте соль: соленая тюлька и готовая горчица уже придают ей насыщенный вкус.

Ранее "Телеграф" делился рецептом бюджетной закуски из селедки.