Андрей Табалов: Качество и вкус украинской продукции дают нам возможность конкурировать на рынках ЕС

Глава компании "Волошковое поле" рассказал об адаптации украинской продукции к стандартам ЕС

Украинские молочные компании могут не только адаптироваться к европейским стандартам, но и конкурировать на рынке ЕС достойно. Яркий пример — молочная компания "Волошково поле", которая в 2024 году существенно расширила свое присутствие в Европе. Как проходит интеграция украинского молочного бизнеса на европейские рынки и какая стратегия оказалась наиболее эффективной? Об этом в своем интервью рассказывает генеральный директор компании "Волошковое поле" и глава Евроинтеграционного комитета СМПУ Андрей Табалов. Как удалось расширить географию продаж в ЕС, какая продукция покорила европейских потребителей и какие цели поставлены на текущий год, говорим далее в интервью.

О молочном бизнесе

— В конце года вы заявили, что в 2024 году МК "Волошковое поле" начала поставки в ЕС. Расскажите подробнее, в какие страны удалось увеличить поставки?

Для молочной компании "Волошковое поле" 2024 год действительно стал евроинтеграционным. Мы долго работали для того, чтобы расширить географию нашего экспорта и начать поставлять продукцию в страны Евросоюза, и в 2024 году это произошло.

Знаковым событием, позволившим увеличить экспорт, стало получение еврономера нашим предприятием — Первомайским МКК (входит в состав МК "Волошково поле" — ред.) в конце 2023 года. В январе 2024 года мы начали первые поставки. Акцент сделали на нашу известную торговую марку, а именно сгущенку под ТМ "Мальчик". По результатам этого года могу сказать, что сейчас мы поставляем продукцию в более чем 10 стран ЕС (Германия, Польша, Чехия, Италия, Испания, Болгария и другие) и в некоторых странах имеем по несколько дистрибьюторов, это страны Балтии.

Это решение положительно повлияло на объемы экспорта наших молокоперерабатывающих предприятий, который в целом вырос на 15% в 2024 году.

Приоритетом по экспорту в ближайшее время мы видим усиление присутствия нашей молочной продукции на рынках ЕС и развитие рынка США. Глазированные сырки, кисломолочные сыры и сливочное масло имеют потенциал заинтересовать американских потребителей.

— Какие европейские страны вы считаете наиболее перспективными для вашего бизнеса?

Наиболее перспективными странами для нас центральные страны ЕС, где проживает больше всего украинцев: Германия, Польша, Болгария и страны Балтии.

По результатам 2024 года, наибольшие объемы по сгущенке сделали именно дистрибьюторы из Германии, Польши и стран Балтии. Но мы только начали, потому увидим, какие будут результаты в этом году.

— Европейцам нравится украинская сгущенка?

Поначалу у нас были сомнения, мы думали, как воспримут наш товар европейские потребители? Понравится ли ассортимент? Как будет выглядеть ТМ "Хлопчик" на полке среди других брендов, подстроенных под европейского потребителя? И можем сказать, что все ответы на вышеперечисленные вопросы очень положительны. Сгущенка от ПМКК понравилось европейцам и постепенно занимает свою нишу, вытесняя конкурентов.

Европейцы полюбили мягкую упаковку Дой-пак больше, чем стандартную железную банку, и мы были поражены этим. Также очень хорошо себя показала "Ириска" в стеклобанке 500гр, поскольку люди видят, что именно они покупают, и по какой цене.

Также мы видим, что высоким спросом пользуется сгущенное безлактозное молоко, которое на сегодня выпускает только ПМКК. Понравилось европейским потребителям и сгущенку с ванилью, сгущенку с какао и кофе! Это наша "фишка", наш крутой ассортимент, и он сам говорит за себя.

– Насколько европейский рынок оправдал ожидания? С какими странами работает предприятие и каковы ваши планы на 2025 год? Последующая экспансия?

Решение по экспорту сгущенки в страны ЕС оказалось очень положительным и оправдало все ожидания. Планы на 2025 г. – оптимистичные. Мы хотим усовершенствовать наши продажи с уже существующими партнерами, а также расширить географию продаж на рынках других стран ЕС, донести каждому, что сгущенка от ПМКК – самое лучшее, и вкус у него "как в детстве".

Для этого, в том числе, будем продолжать активно участвовать в различных профессиональных выставках, потому что этот формат также оправдал себя. Хотелось бы отметить, что в октябре 2024 г. мы принимали участие в выставке SIAL Paris 2024, и в этом году планируем активно участвовать в выставке Anuga 2025 году в Кельне. Данные выставки – это определенная международная платформа, определяющая статус компании, позволяющая пообщаться с партнерами, определить новые горизонты и заключить новые контракты.

– Поставки каких именно позиций вы планируете наращивать в страны Европейского союза в ближайшем будущем?

Мы можем экспортировать только два вида продукции от Первомайского МКК — это сгущенка в широком ассортименте и разнообразной фасовке (370 железная банка, дой-паки весом 290 гр, 440 гр, 1000 гр, рукав 3-4 кг и т.п.) и сливочное масло 82 ,5% жирности, весовое и фасованное (180-200гр).

Еще хотелось бы отметить, что поступает очень много звонков от европейских партнеров по закупке сухого обезжиренного молока и сухой сыворотки. Этот товар всегда пользуется спросом у клиентов из ЕС и объем экспорта данного товара зависит исключительно от цены на рынке. Мы работаем над тем, чтобы у нас была возможность поставлять сухое обезжиренное молоко и сыворотку на рынок ЕС в 2025 году, готовимся к этому.

— В 2024 году вы планировали открыть молочную ферму в Черкасской области, и анонсировали постепенный переход к построению полного цикла производства. От собственного молочного сырья до готовой молочной продукции. Не отказались ли вы от этих намерений? И ожидать ли открытия этого нового направления бизнеса в 2025 году?

Мы от планов не отказались. Более того, новая ферма уже введена в эксплуатацию. Этот проект мы реализуем в Черкасской области.

Закуплено 200 голов джерсейской породы и они уже доятся, кормят украинцев своим вкусным и жирным молоком. Но есть определенные косметические и технические моменты, которые мы до сих пор завершаем.

— Какие задачи вы поставили перед своими бизнесами в 2025 году?

Своим бизнесам мы поставили задачу выжить в сложных условиях современной Украины. На самом деле, сверхважная задача — удержать наших работников, в первую очередь, потому что без людей, разумеется, ничего не поделаешь.

Во-вторых, удержать наши объемы производства. Ну и, конечно, помогать Вооруженным силам Украины. Мы верим, что наш народ восторжествует в войне.

О СМПУ и работе Комитета по евроинтеграции

— Сейчас вы являетесь главой Евроинтеграционного комитета СМПУ, и в 2024 году был проведен ряд совместных мероприятий, совместных конференций производителей между украинской СМПУ и европейской EDA. Насколько эффективен такой формат сотрудничества?

Совместные мероприятия СМПУ и EDA, проведенные в 2024 году, продемонстрировали высокую эффективность. Обмен опытом, подписание меморандума о сотрудничестве в мае 2024 года и совместное заявление о необходимости продления автономных торговых мероприятий в ноябре 2024 года позволили нам значительно приблизить позиции украинских и европейских производителей молока.

В частности, мы достигли согласия о необходимости усиления сотрудничества по созданию дорожной карты по евроинтеграции Украинской молочной отрасли, что позволит нам демонстрировать соблюдение европейских стандартов и продвижение общих интересов на международной арене.

Мы планируем продолжить сотрудничество с EDA в 2025 году. Совместные мероприятия позволяют нам не только решать текущие проблемы, но и выстраивать долгосрочные партнерские отношения. Мы убеждены, что объединив усилия, мы сможем добиться еще больших успехов.

— В последние годы мы видели жесткие конфликты между, например, польскими и украинскими фермерами. Если говорить об отношениях между украинскими и европейскими "молочниками". Какие они, такие же воинственные?

Вовсе нет. Несмотря на существующие различия в интересах, отношения между украинскими и европейскими фермерами и молокопереработчиками, в частности в рамках сотрудничества СМПУ и EDA, конструктивны.

Мы понимаем, что у нас есть общие интересы, такие как обеспечение стабильности на рынке, соблюдение высоких стандартов качества и защита интересов производителей. Именно поэтому мы стремимся к диалогу и поиску компромиссных решений.

Общие мероприятия, такие как конференции и круглые столы, способствуют укреплению доверия между украинскими и европейскими фермерами. Мы понимаем, что единство является залогом успеха нашей отрасли. И не готовы повторять ошибки фермеров.

— Какие планы Евроинтеграционного комитета СМПУ для работы в 2025 году, над какими инициативами работаете в первую очередь?

В 2025 году мы в Евроинтеграционном комитете СМПУ сосредоточимся на реализации дорожной карты, созданной для евроинтеграции украинской молочной отрасли. Для нас это приоритет, ведь хотим, чтобы наши предприятия не просто отвечали европейским стандартам, но активно работали на рынке ЕС. Уже в рамках комитета есть результаты работы 11 экспертных групп, которые помогли разобраться в законодательных требованиях и практических аспектах работы на европейском рынке.

Кроме того, мы будем работать над расширением экспорта нашей продукции в Европу, привлекая новые инструменты и механизмы. Это не только цифры и контракты, но и поиск партнеров, которые понимают ценность украинской молочной продукции.

Особое внимание уделим инвестициям. Важно показать иностранным инвесторам, что украинский рынок – это стабильно, надежно и перспективно. Для этого будем не только предлагать проекты, но и показывать реальные успехи.

Еще одно направление – развитие науки. Мы планируем наладить прочные связи между украинскими и европейскими учеными, чтобы внедрять инновации в производство. Технологии и опыт – это то, что позволит нам стать конкурентными в долгосрочной перспективе.

Что касается конкретных шагов, то в 2025 году систематизируем выполнение мероприятий, предусмотренных дорожной картой евроинтеграции украинской молочки на рынки ЕС, и будем обеспечивать координацию действий всех заинтересованных сторон.

И, конечно, мы продолжим продвигать интересы наших производителей на европейской арене. Планируем участвовать в выставках, конференциях, строить новые партнерства и усиливать позиции украинской молочной продукции на глобальном рынке. Мы уверены, что эти усилия принесут свои результаты.

– В начале января в Украине несколько снизились цены на сырое молоко, а за ними и на сливочное масло. Насколько, по вашему мнению, это длительный тренд. И ваш прогноз, чего ждать от цен на сырое молоко и молочные продукты в ближайшее время?

В 2024 году цены на сырое молоко в Украине достигли абсолютного пика. Основная причина роста – дефицит молочного сырья. Хотя ее стоимость приближается к европейской, качество в среднем остается ниже, ведь значительная часть молока поступает от населения, и не все фермы соблюдают высокие стандарты.

В январе продажи начали снижаться, из-за этого молокоперерабатывающие предприятия терпят убытки. Многие производители уже заявили о значительных потерях в четвертом квартале 2024 года.

Учитывая падение цен на биржевые и экспортные товары стоимость сырого молока должна уменьшаться. Я ожидаю, что цены будут постепенно снижаться до весны и останутся на более низком уровне, чем осенью или зимой.

Слишком высокие цены вредят рынку — это может сделать импортную продукцию более выгодной и привести к упадку украинской молочно-перерабатывающей отрасли. Производители и переработчики должны совместно решать ценовые вопросы, иначе это чревато для работы всей отрасли.

– Как государство может помочь молочному бизнесу? Каких форматов поддержки или решений на уровне законодательства вы как производитель ждете?

В первую очередь помогать нужно производителям молока. Нам не хватает молочного сырья, поэтому нужно всячески поддерживать производителей. Это и дотации на "голову", это и компенсации за строительство новых фермерских комплексов по производству молочного сырья – средних, малых, крупных, любых. Нам нужно больше молока.

Также следует больше работать над уменьшением тарифных барьеров для украинских производителей на европейских рынках. Например, сейчас пришел новый президент США, и вопрос №1 какой? Тарифы.

Почему мы импортируем большое количество молочной продукции, в первую очередь сыров, а экспортируем очень мало? Более того, Европейский Союз постоянно с нами соревнуется по тарифам и разрешениям на нашу сельхозпродукцию, при том, что, например, молочной продукции мы импортируем гораздо больше, чем экспортируем. Это нужно использовать в переговорах, министерство и новый министр АПК это использует, и мы должны понимать это очень четко.

Добавлю еще, что касается переработчиков, самая эффективная норма – это дешевые кредиты. Программа 5-7-9, на мой взгляд, верна, очень эффективна, ее нужно углублять и расширять. Мы ею пользуемся, но этого мало. Мы бы могли расти гораздо быстрее и снабжать более дешевыми молочными продуктами, если бы у нас было больше дешевых кредитов. Потому что отрасль не сможет развиваться достаточными темпами с объемом бюджетной поддержки, которая есть сейчас.

Также хочу отметить как успешную программу "Национальный Кэшбэк". Наши предприятия принимают участие в этой государственной инициативе, лично я считаю программу очень удачной. Ибо она одновременно позволяет поддержать и потребителей, и производителей. Такие форматы государственной поддержки следует продолжать.

О благотворительном фонде

— 2024 год был достаточно активным для Фонда семьи Табаловых. Каким он был в цифрах?

Могу сказать, что 2024 год действительно стал таким периодом, когда мы сделали работу фонда системным. Мы направили на благотворительные проекты более 22 млн грн, основная часть которых, конечно, составляла именно помощь Вооруженным Силам Украины.

Эти средства были аккумулированы благодаря механизму, который мы активно используем, это наше благотворительное собрание: часть дохода от продаж продукции наших брендов, таких как "Волошковое поле" и "Формула вкуса", мы направляем на закупку оборудования, техники, закрытие потребностей наших военных.

Да, каждая бутылка сгущенки или кефира помогла собрать эти суммы. Это такой подход "два в одном": он позволяет нашим потребителям приобщаться к благотворительности, поддерживая одновременно украинские бренды. Мы также закупаем военную продукцию от украинских производителей. Те же дроны, средства РЭБ, связи — покупаем все отечественного производства. То есть собранные деньги максимально работают внутри страны, на нашу победу. Это наш собственный аналог программы "Национальный Кэшбэк".

За прошедший год мы доставили более 150 дронов, авто, средств РЭБ, ну и конечно мы постоянно передаем и нашу готовую продукцию, отгружаем на передовую вкусную и полезную молочную продукцию.

Мы также поддерживаем социальные проекты для наших военных. Так, например, летом 2024 года Фонд присоединился к финансированию строительства инклюзивного дома для семей военнослужащих в Черкасской области. Мы вошли в число доноров проекта и направили 2,5 млн. грн. Мы понимаем, что наши военные требуют внимания и поддержки не только во время боевых действий, но и по возвращении домой. Считаю, что очень важно работать над созданием комфортных условий жизни наших защитников уже сейчас, еще до окончания войны. И государству, и бизнесу, всему обществу.

– Вы провели несколько благотворительных собраний. Вы уже видели их результаты от военных? Кадры уничтожения вражеской техники или кадры из дронов?

Результаты благотворительного собрания действительно уже демонстрируют свою эффективность. Мы получаем благодарности от подразделений, которые пользуются нашими дронами и оборудованием, не всегда это публикуем.

Один из наиболее мощных сборов был направлен на закупку FPV-дронов, по результатам одного из сборов мы купили более 120 дронов, которые передали 5 разным подразделениям. Мы уже получили кадры уничтожения вражеской техники, снятые этими дронами, крутая работа наших ребят.

— Каким, кстати, будет ваш следующий сбор?

Сейчас мы готовимся передать технику в рамках нашего крайнего собрания, которое длилось последние месяцы, на средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Это то, что помогает не только обеспечивать защиту наших подразделений на поле боя, но и может бороться с "шахедами", которые уже "достали" всех нас.

Предыдущие успехи показали, что украинские производители РЭС работают на очень высоком уровне, и мы стремимся максимально поддержать эти технологии. Итак, мы сообщим, когда доставим РЭБы нашим военным.

А так, однозначно могу сказать, что мы будем продолжать практику собрания и поддерживать наших военных столько, сколько потребуется. Так сегодня, на мой взгляд, должен делать каждый ответственный бизнес.