"Глазунью" оставьте россиянам: как на украинском правильно назвать завтрак из яиц

Таких слов вы точно еще не слышали

Украинцы, которые переходят на родной язык до сих пор используют суржиковые названия для популярных завтраков. Среди них самые распространенные ошибки для блюд из яиц — "всмятку" и "глазунья".

"Телеграф", ссылаясь на украинского филолога Александра Авраменко расскажет варианты для блюд из яиц. По словам известного телеучителя, "яйцо всмятку" и "глазунья" — это суржик.

Поэтому эти слова лучше забыть, если переходите на украинский язык. Зато есть много других красивых и благозвучных слов.

Правильно говорить вместо:

"всмятку" — некруте яйце (або ж рідке);

"глазунья" — оката яєчня.

"Готовое вареное яйцо с жидким желтком правильно называть "некрутим яйцем", а жареное яйцо с жидким желтком — "окатою яєчнею", ведь желток, не смешанный с белком, напоминает глаз", — пояснив Авраменко.

Также Авраменко обратил внимание, что именно "оката", а не "оковита", яичница. Ведь "оковита" — это крепкая водка высокого сорта.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как по-украински ласково можно называть "бабу".