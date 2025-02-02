С проживанием за счет компании: пенсионерам в Украине предлагают интересную работу за 36 тысяч гривен

Кандидату на эту работу необходимо иметь опыт в монтаже металлоконструкций или строительных работ

Во Львове открыта вакансия сварщика металлоконструкций в компанию "Asgard Company", на которую готовы взять как студентов, так и пенсионеров. При этом, проживание будет предоставляться за счет компании.

Информация об этом была опубликована на популярном украинском сайте по поиску работы. Автор объявления указал, что зарплата в месяц будет составлять 36 тысяч гривен.

Работодатель обозначил основные требования к кандидату:

опыт в монтаже металлоконструкций или строительных работ.

знание способов сварки, монтажа и крепления конструкций.

умение пользоваться сварочным оборудованием и инструментами.

физическая выносливость, организованность, желание обучаться.

Что будет входить в обязанности

Желательно: опыт работы с чертежами.

Монтаж и крепление металлоконструкций согласно чертежам.

Подготовка рабочего места.

Контроль качества выполненных работ.

Соблюдение техники сохранности.

При этом работнику предлагают график работы с 08:00 до 18:00, обучение и проживание за счет компании.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что пенсионерам предлагают интересную вакансию за 20 тысяч гривен в месяц.