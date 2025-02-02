С проживанием за счет компании: пенсионерам в Украине предлагают интересную работу за 36 тысяч гривен
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Кандидату на эту работу необходимо иметь опыт в монтаже металлоконструкций или строительных работ
Во Львове открыта вакансия сварщика металлоконструкций в компанию "Asgard Company", на которую готовы взять как студентов, так и пенсионеров. При этом, проживание будет предоставляться за счет компании.
Информация об этом была опубликована на популярном украинском сайте по поиску работы. Автор объявления указал, что зарплата в месяц будет составлять 36 тысяч гривен.
Работодатель обозначил основные требования к кандидату:
- опыт в монтаже металлоконструкций или строительных работ.
- знание способов сварки, монтажа и крепления конструкций.
- умение пользоваться сварочным оборудованием и инструментами.
- физическая выносливость, организованность, желание обучаться.
Что будет входить в обязанности
- Желательно: опыт работы с чертежами.
- Монтаж и крепление металлоконструкций согласно чертежам.
- Подготовка рабочего места.
- Контроль качества выполненных работ.
- Соблюдение техники сохранности.
При этом работнику предлагают график работы с 08:00 до 18:00, обучение и проживание за счет компании.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что пенсионерам предлагают интересную вакансию за 20 тысяч гривен в месяц.