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С проживанием за счет компании: пенсионерам в Украине предлагают интересную работу за 36 тысяч гривен

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Пенсионерам в Украине предлагают интересную работу Новость обновлена 02 февраля 2025, 11:19
Пенсионерам в Украине предлагают интересную работу. Фото Коллаж "Телеграфа"

Кандидату на эту работу необходимо иметь опыт в монтаже металлоконструкций или строительных работ

Во Львове открыта вакансия сварщика металлоконструкций в компанию "Asgard Company", на которую готовы взять как студентов, так и пенсионеров. При этом, проживание будет предоставляться за счет компании.

Информация об этом была опубликована на популярном украинском сайте по поиску работы. Автор объявления указал, что зарплата в месяц будет составлять 36 тысяч гривен.

Работодатель обозначил основные требования к кандидату:

  • опыт в монтаже металлоконструкций или строительных работ.
  • знание способов сварки, монтажа и крепления конструкций.
  • умение пользоваться сварочным оборудованием и инструментами.
  • физическая выносливость, организованность, желание обучаться.

Что будет входить в обязанности

  • Желательно: опыт работы с чертежами.
  • Монтаж и крепление металлоконструкций согласно чертежам.
  • Подготовка рабочего места.
  • Контроль качества выполненных работ.
  • Соблюдение техники сохранности.

При этом работнику предлагают график работы с 08:00 до 18:00, обучение и проживание за счет компании.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что пенсионерам предлагают интересную вакансию за 20 тысяч гривен в месяц.

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